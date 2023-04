C’est le 1er janvier 1999 que onze pays ont adopté une monnaie commune.

Depuis, l’Euro est apparu pour la première fois en 2002, et pas moins de 19 pays utilisent cette monnaie. Retour sur l’Euro, en 5 chiffres clés.

74 %

En Europe, pas moins de 74 % des habitants sont en faveur d’une économie et d’une monnaie commune. L’Euro est donc très prisé. Et ce pourcentage est le plus élevé jamais observé.



340 millions et 21 milliards

Voici le nombre de personnes qui partagent la même monnaie dans le monde. De plus, pas moins de 60 pays et territoires ont même indexé leur propre monnaie, directement sur l’euro. De plus, l’on dénombre plus de 21 milliards de billets en Euros en circulation. Soit une valeur d’environ 1,1 billion.



2e

Dans les faits, l’Euro fait fort sur un plan mondial. En effet, l’Euro est la deuxième monnaie la plus utilisée dans le monde. Aussi bien pour les paiements internationaux, que pour les prêts et pour les réserves de banques centrales.

79 %

Voici, au cours des dernières années, le pourcentage de transactions effectuées intégralement en espèces. C’est en Allemagne, Autriche et Slovénie que les paiements en espèces ont été les plus utilisés. À hauteur de 80 %. Les paiements par carte suivent à hauteur de 19 %, et 2 % avec d’autres moyens de paiement. À noter qu’aux Pays-Bas, en Estonie et en Finlande, les paiements en espèces sont les moins utilisés. De 45 à 54 % en fonction des pays cités.

50 €



Sur l’intégralité des coupures et autres pièces disponibles, c’est bien le billet de 50 € qui est le plus utilisé par les Européens. Au total, plus de 10 milliards de billets de 50 € sont en circulation.