La Braderie de Lille en chiffres : quel est le poids économique de l’événement ?

Chaque premier week-end de septembre est le témoin de cet événement majeur dans la ville de Lille. La Braderie de Lille, c’est du lourd économiquement. Voici quelques chiffres pour comprendre l’impact de l’événement sur l’économie locale.

Sur la Braderie de Lille, 10 000 exposants proposent des objets à la vente. Ce sont les fameux « bradeux. Et sur ces 10 000 exposants, 300 sont des professionnels. Pas moins de cent kilomètres de rues et de trottoirs de la ville de Lille sont utilisés pour permettre le placement de tous les exposants durant le week-end de la braderie. Toute cette machine est mise en place pour accueillir trois millions de visiteurs. La Braderie de Lille est tout simplement le plus grand marché aux puces de toute l’Europe.

Bien sûr, n’oublions pas les traditionnelles moules-frites : 500 tonnes de ces mollusques sont prévues cette année encore, malgré la polémique sur le prix trop élevé affiché par les restaurateurs le temps de la braderie.

D’autres chiffres sur la Braderie de Lille, pour aller plus loin

Pour nettoyer Lille dans la nuit de dimanche à lundi, ce sont 270 agents et 70 véhicules qui sont prévus.

Le semi-marathon du samedi voit 15 000 concurrents prendre le départ.

Une grande foire aux manèges avec plus de 180 attractions prend également place pour faire plaisir aux petits et aux grands visiteurs de la Braderie de Lille.

Côté sécurité, 3 000 policiers sont présents pour sécuriser l’événement. C’est 1 000 de plus que les précédentes éditions. Le dispositif de sécurité se veut plus poussé, avec 1 800 tonnes de blocs de béton anti-voiture bélier installés sur le périmètre de la braderie.

Un dernier chiffre sur la Braderie de Lille : la première trace écrite de la Braderie remonte à l’année 1 127. Cette année-là, les valets ont eu pour la première fois le droit de vendre les objets et vêtements de leur maître. Une fois par an, une vente était organisée. La braderie était née.

J’aime ça : J’aime chargement…