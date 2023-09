Un an dans les secrets du palais princier de Monaco : Voir le nouveau reportage de Zone Interdite > Malgré sa très modeste taille, la Principauté de Monaco regorge de nombreux secrets, dont certains se dévoilent, après un an dans le palais princier de Monaco.

Après le Vatican, Monaco est, avec ses 2km², le deuxième plus petit État indépendant du monde. Véritable emblème de ce qu’on appelle le Rocher et garant parfait de sa prospérité, la famille princière fascine le monde tout entier.

Dans ce nouveau reportage de Zone Interdite, Ophélie Meunier permet aux téléspectateurs de rejoindre cet univers exclusif, dans l’intimité de la famille princière, au plus près du prince Albert II et de la princesse Charlène.

Outre les coulisses des grands évènements organisés dans la Principauté, l’on retrouve les coulisses du Palais et des 250 personnes qui y travaillent pour servir la famille princière et faire rayonner l’image du Rocher à travers le monde.

Il est possible alors, de découvrir le quotidien du chambellan jusqu’à l’assistante personnelle du prince, des cuisiniers aux lingères, qui jouent tous un rôle plus qu’important lors des grands évènements ou des fêtes familiales.

Sachez que « Un an dans les secrets du palais princier de Monaco » est à voir avec le nouveau reportage de Zone Interdite, à partir de 20 heures 55 sur M6.

Fait exclusif donc, le Palais a ouvert ses portes aux caméras de Zone Interdite, à l’occasion des Fêtes de Noël, où le prince et la princesse n’accueillent pas moins de 600 enfants Monégasques pour leur offrir des cadeaux ; une tradition instaurée par le prince Rainier et à laquelle le prince Albert, participait déjà en étant enfant.

Dans Un an dans les secrets du palais princier de Monaco, l’on soufflera également les bougies des jumeaux Gabriella et Jacques, où les parents en profiteront pour se confier sur leur famille et les nombreuses responsabilités à la tête de l’État.

