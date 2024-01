Le documentaire sur la ruée vers l’herbe aux États-Unis sur France 5 à la TV > Les téléspectateurs pourront découvrir, ce soir sur France 5, un documentaire inédit qui met en avant, aux États-Unis, la nouvelle ruée vers l’herbe. Le documentaire sur les États-Unis la ruée vers l’herbe est à voir en vidéo sur France 5, à partir de 21 heures ce mercredi 24 janvier.

Le monde entier le sait, aux États-Unis, le cannabis est tout à fait légal, dans pas moins de huit États désormais. Ainsi, ce sont plus de 60 % des Américains qui consomment du cannabis, aussi bien sur ordonnance, qu’en vente libre. Il faut remonter à 2016 pour trouver le texte voté, légalisant la marijuana à usage récréatif.

Voir le documentaire sur les États-Unis la ruée vers l’herbe en vidéo et replay sur France 5 et France TV en streaming

De plus en plus d’électeurs sont d’ailleurs favorables à ce changement et le pays, en quelques mois seulement, est en passe de devenir le plus gros marché mondial de cette substance auparavant décriée. Désormais, les investisseurs se jettent sur ce nouveau business et un puissant lobby s’installe, au détriment des politiques. Ce documentaire sur France 5 fait alors un focus sur cette réalité Américaine, d’ouest en est, entre le capitalisme et la culture alternative.

