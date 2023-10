Voir l’émission Capital sur le traitement des salariés sur M6 et 6Play en vidéo

L’émission Capital en vidéo à la télévision sur M6 et sur 6Play sur Internet > Ce soir, l’émission Capital reprend du service et propose aux téléspectateurs un détour par les salariés et leur traitement. Vous pouvez voir l’émission Capital sur le traitement des salariés sur M6, à partir de 21 heures ce dimanche 3 décembre 2017.

Dès l’entame de la soirée, l’émission Capital sur M6 se penche sur la négociation du salaire, afin de gagner un peu plus. En effet, il existe des astuces pour parler d’argent avec son patron, et surtout, pour le convaincre. Quels sont alors les moyens pour mettre toutes les chances de son côté ? Suite à cela, l’on retrouve un deuxième sujet portant sur les secrets des cantines d’entreprises. Bien moins chères que les restaurants traditionnels, ces cantines sont très prisées par les salariés ; mais d’où proviennent ces repas ?

Pour le troisième sujet de la soirée, Capital se penche sur le bonheur au travail. Dès lors, l’on retrouve des salles de sport, un service de pressing ou encore des crèches dédiées… Les entreprises multiplient les efforts afin d’améliorer le quotidien des salariés. Grâce à cela, un nouveau métier a fait son apparition ; responsable du bonheur. Mais est-ce réellement suffisant ?

