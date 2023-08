La tablette Samsung Galaxy Tab : prix, réduction, performances et avis clients

Bien plus abordable, la Samsung Galaxy Tab parvient à marquer les esprits. Et se veut d’ailleurs un très bon compromis face à l’iPad 2018. Son prix est intéressant et le rapport qualité/prix est plus qu’excellent.

Profitons-en pour faire un retour sur la réduction actuelle, mais également les performances et autres avis clients.

Une tablette Android convaincante à 199 euros

Difficile de conseiller une tablette Android, d’autant que ce sont bien les tablettes Apple qui se montraient les plus convaincantes. Mais Samsung a réussi à faire mieux que les attentes. Sa tablette Galaxy Tab A possède de sérieux atouts, à commencer par un prix à 199 euros. Il est d’ailleurs possible d’acheter sur Amazon cette tablette Samsung au meilleur prix.

De belles performances

L’écran de la tablette Samsung Galaxy Tab A est un écran IPS de 10,1 pouces. Pas d’AMOLED, certes, mais la définition Full HD + (1920 X 1200) parvient à faire le travail. Pour le prix de la tablette Samsung, l’écran est d’ailleurs plus que correct et fonctionne à merveille pour le multimédia. À noter que la tablette possède le même SoC que le Galaxy A30. Le Exynos 7904. Sans oublier les 2Go de mémoire vive.

Conçue pour une utilisation plus familiale, cette tablette ne parvient pas, certes, à faire tourner les jeux demandant un maximum de ressources. Mais aucun problème pour l’intégralité des jeux en 2D. À souligner également que la configuration embarquée permet une utilisation fluide de la tablette. Il convient de surveiller avec attention un éventuel bon plan sur Amazon pour obtenir la tablette Samsung Galaxy Tab A encore un peu moins cher.

Quels avis clients ?

Ici, l’on peut mettre en avant les qualités évoquées. Et un point revient plus que souvent. La Galaxy Tab A est une excellente alternative à l’iPad 2018. Sans oublier son autonomie. Il est question de 2 jours dans une utilisation type.

