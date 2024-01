Capital sur les marques Françaises qui réussissent : Regarder le documentaire de M6 en vidéo > Place à une nouvelle soirée de découverte avec les équipes de l’émission Capital. Pour ce nouveau documentaire, Capital se penche sur la lingerie, les jeans et les doudounes des marques Françaises qui réussissent.

Pour ce nouveau dimanche passé sur la chaîne M6, les téléspectateurs récurrents et les adeptes du documentaire Capital vont pouvoir découvrir le véritable made in France, tout en faisant le point sur les méthodes du succès du retour de certaines marques de vêtements Françaises, à commencer par Etam, la marque de lingerie.

Aujourd’hui, la marque de lingerie ; désormais centenaire, parvient à séduire les jeunes et les moins jeunes, et ce, jusqu’en Chine, avec comme principale ambition, concurrencer H&M et Zara ; le défi reste de taille.

Pour la suite de la soirée Capital sur les marques Françaises qui réussissent, l’on retrouve Fusalp, qui, depuis 2009, profite d’un regain d’intérêt des consommateurs pour la doudoune light et qui garnit les garde-robes à travers la planète entière.

Mais le point d’orgue du documentaire Capital est ce reportage sur le jean, la surprenante et spécialité Française ; et c’est avec Tuff’s que le sujet débute.

Vous pouvez voir Capital sur les marques Françaises qui réussissent à partir de 20 heures 55 à la télévision. Vous pouvez aussi regarder le documentaire de M6 en vidéo sur Internet, grâce à 6Play.

Pionnier de la toile à Nantes, Tuff’s retrouve une seconde jeunesse après pas moins de quatre générations de production locale, tandis que Dolmen ; alors en très mauvais état, aura su adapter ses techniques de fabrication pour fournir, aujourd’hui, la grande distribution.

Enfin, retour sur les nouveaux venus, comme 1083, qui jouent leur chance et tentent d’imposer leur style sans réel complexe face aux plus grands du secteur.

