Ryanair : le tarif standard des bagages augmente

Pour la compagnie aérienne Ryanair, les tarifs généraux pourraient bien se voir augmenter, à commencer par les bagages.

C’est notamment pour lâcher un peu de lest à ses pilotes, que Ryanair va augmenter le tarif standard des bagages. Aussi bien en cabine qu’en soute.

Après avoir longuement lutté avec ses pilotes, la compagnie Ryanair aura cédé et répondra aux attentes des pilotes. Pour compenser cette perte sèche provoquée par les pilotes, la compagnie Ryanair entend bien faire subir quelques augmentations aux clients, comme une éventuelle hausse des billets. Mais le changement le plus radical et significatif provient bien des bagages. En effet, ces derniers connaissent une augmentation de tarifs. Et une annulation de gratuité. Dès lors, quelques jours seulement après l’accord trouvé avec les pilotes concernant les conditions de travail, Ryanair a effectué de grands changements.

Des bagages et sacs payants

Les petits bagages en cabine ne seront donc plus gratuits lors de l’embarquement. Dès lors, et à partir du 1er novembre, les passagers non-prioritaires souhaitant embarquer avec une valise jusqu’à dix kilos, devront s’acquitter de six à huit euros pour se permettre de mettre la valise dans le compartiment dédié. Pour enregistrer ce même bagage en soute, il en coûtera désormais de huit à dix euros. Chez Ryanair, seuls les petits sacs à main ou sacs à dos peuvent être embarqués à bord, gratuitement. Ces derniers seront à mettre sous le siège. Cette décision de Ryanair vient donc contredire la politique lancée en 2013, qui visait à améliorer toujours plus son image de low-cost.

