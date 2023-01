Avril Lavigne fait la promo de la montre Ice-Watch

« Here’s to never growing up », le nouveau single d’Avril Lavigne sorti le 9 avril débarque le 10 mai dans un clip décapant, ultra-dynamique et coloré. Premier extrait du cinquième album studio de la chanteuse, ce single est un hymne à la jeunesse éternelle, rebelle et insouciante. Un thème qui se fond à merveille dans l’univers rock pop de la star et dans celui de la marque Ice-Watch, qui s’adresse aux fans de musique du monde entier.

Au programme, musique et fête… Une ambiance vibrante, où Lavigne preste avec brio. Sa montre ICE, couleur cherry lui colle à la peau. Cette ligne minimaliste de la marque Ice-Watch, se démarque par ses tonalités pop et sa souplesse. Inoubliable comme le refrain de “Here’s to never growing up” !

Avril Lavigne

Après sa « brand intégration » très réussie auprès de stars internationales comme les Black Eyed Peas dans le clip « Time », David Guetta, le DJ français qu’on ne présente plus, ou encore la chanteuse Katy Perry, la ligne Ice-Watch poursuit son opération séduction du côté des célébrités. Plus récemment, elle a saisi une occasion très rock de se rapprocher du groupe californien, « No Doubt » ainsi que de l’élégant et sexy chanteur américain Jason Derulo.

Plus que jamais, la marque Ice-Watch s’affirme dans les clips vidéo des stars de la musique, et conquiert un public international grâce à une présence visuelle phénoménale.

La trentenaire Avril Lavigne, originaire de l’Ontario (Canada), a réussi à se faire la voix d’une génération. Son premier album « Let Go », avec des hits porteurs comme « Complicated », « Sk8r » ou « I’m with you », a fait plus de 16 millions de ventes. Son second album, sorti en 2004, « Under my skin », a démarré en flèche, trônant en première place du Top 200, et s’est vendu à plus de huit millions d’exemplaires dans le monde. Quatre ans plus tard, l’auteure-compositrice sort « The Best Damn thing », dont le single « Girlfriend » constitue un hit sans précédent. Nominée à huit reprises aux Grammy Awards, lauréate de sept Canadian Juno Awards, Avril Lavigne a vendu à ce jour plus de 30 millions d’albums.