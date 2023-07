Les meilleures compagnies aériennes d’Europe

Les World Airline Awards ont été distribués. C’est le site Skytrax qui s’en est chargé. Retour sur les compagnies aériennes immanquables d’Europe.

5. British Airways

Et l’on début ce tour d’horizon des meilleures compagnies aériennes d’Europe, avec British Airways. Cette compagnie de Grande-Bretagne est notamment la troisième compagnie aérienne la plus importante d’Europe. Juste après Air France-KLM et Lufthansa.

4. KLM Royal Dutch Airlines

Les Pays-Bas ne sont pas en reste, avec la compagnie KLM Royal Dutch Airlines. Active depuis octobre 1919, elle reste la principale compagnie aérienne des Pays-Bas et possède une forte place sur le plan Européen. Rien de mieux pour partir en vacances.

3. Austrian Airlines

Direction l’Autriche pour y découvrir la troisième meilleure compagnie aérienne d’Europe. Fait important, Austrian Airlines est une filiale d’une autre compagnie Européenne… Lufthansa.

2. Swiss International Air Lines

Compagnie aérienne basée en Suisse, Swiss International Air Lines est deuxième de ce classement. Un très bon point donc. À noter le changement de nom de la compagnie, qui se nomme désormais SWISS. Enfin, il sera bon de rappeler que SWISS appartient à Lufthansa, depuis 2005.

1. Lufthansa

Voilà ce qui est, sans conteste, la meilleure compagnie aérienne d’Europe pour acheter un billet d’avion. La compagnie Allemande est d’ailleurs la compagnie européenne qui transporte le plus de passagers.

