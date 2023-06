Des vols pas chers et faciles à trouver : voici le lien

Bien souvent, il suffit de choisir le bon jour de la semaine pour trouver un vol pas cher.

Le bon jour de la semaine ou une réservation très tôt permet souvent d’obtenir des vols pas chers. Mais il existe cependant un point à surveiller, celui des frais cachés lorsque l’on est sur Internet.

Les prix qui augmentent chaque jour

Parfois, l’on peut avoir l’impression que son prix de billet ne cesse d’augmenter de jour en jour après sa première recherche. Cela provient notamment de l‘IP tracking. Avec cela, le site ne cesse d’augmenter le prix du billet à chaque consultation. Dans les faits, un internaute revient plusieurs fois avant de valider. Pourtant, cela ne marche pas tout à fait de cette façon. Jean-Pierre Nadir, fondateur du comparateur de vols Easyvoyage, le souligne très bien : « C’est une légende urbaine, c’est formellement interdit. Le prix du billet change avec le remplissage de l’avion. Il y a 75 % de chances qu’il augmente, quel que soit le moment où vous commencez votre recherche. »

Les astuces pour obtenir les meilleurs tarifs

Pour obtenir les meilleurs tarifs possibles, il existe quelques astuces à ne pas négliger. Pour John-Lee Saez, directeur du comparateur en ligne Kayak en europe, « Le principe numéro un est de réserver tôt. Pour Pointe-à-Pitre, l’économie est de 25 % en moyenne si l’on s’y prend sept mois à l’avance. Pour New York, elle atteint 27 % neuf mois avant le départ, comme pour Tokyo mais en anticipant de dix mois. » Autre fait à noter, il est mieux de voyager le mercredi que pendant un week-end. Les avions sont moins remplis. Les vols de nuit ou très tôt le matin sont également moins onéreux. Mais le taxi revient plus cher à ce moment-là.

Attention aux frais supplémentaires

S’il est possible d’obtenir des vols pas chers et finalement faciles à trouver, il faut prendre en compte plusieurs pièges. Des frais cachés qui ne feront qu’augmenter le total final. Par exemple, il faut souligner que le choix de la place du côté d’EasyJet est facturé à 30 euros en moyenne. Chez Norwegian, il est question de 120 euros de facture pour des bagages en soute. Ryanair ne déroge pas à la règle, puisque changer le nom d’un passager peut coûter jusqu’à 110 euros. Même l’espace en plus pour les jambes est facturé chez Air France, de 10 à 70 euros.

