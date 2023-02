Voyage aux USA : les 10 villes les moins chères aux Etats-Unis

Voici un classement des 10 villes les moins chères aux Etats-Unis. Ce Top 10 vous sera utile lors de votre prochain voyage aux USA si vous cherchez à visiter le pays en respectant un budget raisonnable. C’est le comparateur de voyages parksleepfly qui a publié son étude des grandes villes américaines pour établir le classement des destinations les moins chères pour les touristes étrangers aux Etats-Unis.

Le top 10 des villes les moins chères aux Etats-Unis

L’étude a pris en compte plusieurs critères, comme le prix des hébergements mais aussi le prix d’un restaurant, le prix d’un taxi, le prix des transports en commun… Et pour vous aider à lire le classement des villes des Etats-Unis les moins chères, l’étude classe ensuite les villes sur une note sur 10.

1. Oklahoma City, Oklahoma, au top des villes les moins chères aux Etats-Unis

Oklahoma City obtient la très bonne note de 8,58/10. Il faut dire que cette destination est la moins chère pour la moitié des facteurs analysés, avec par exemple 2,55 euros pour une bière, ou 90,10 euros pour une nuit d’hôtel. Oklahoma City est une destination de choix avec son riche patrimoine western et sa culture cowboy, avec de nombreux musées, parcs et festivals célébrant l’histoire de l’Ouest américain. Oklahoma City est également une destination de choix pour les amateurs de sport, avec de nombreux stades et arènes accueillant des équipes professionnelles de basket-ball, de football et de baseball.

2. Indianapolis, Indiana

La ville dispose de nombreux musées et sites historiques tels que le Monument Circle, le Soldiers and Sailors Monument et le White River State Park. Indianapolis est également une destination de choix pour les amateurs de sport, avec le célèbre Circuit IndyCar et le stade Lucas Oil qui accueillent des événements sportifs tout au long de l’année.

Visiter le Musée des Véhicules d’Indy 500. Ce musée unique en son genre propose une plongée dans l’histoire des courses de voitures les plus célèbres du monde, y compris la fameuse course Indy 500. Les visiteurs peuvent admirer les voitures de course les plus emblématiques, les plus rapides et les plus sophistiquées, ainsi que des expositions interactives et des films sur la compétition. C’est un must pour les amateurs de courses et d’histoire automobile.

Tucson, Arizona, une ville fantastique et parmi les moins chères des Etats-Unis

3. Tucson, Arizona

Tucson est une ville située dans le désert de l’Arizona, connue pour ses paysages naturels spectaculaires et ses activités extérieures. Les voyageurs peuvent profiter de randonnées dans les montagnes environnantes, de visites de parcs nationaux, de camping et de dégustation de vins locaux. Les hébergements et les repas sont également très abordables dans cette ville.

La ville du Sud-Ouest américain est une destination de choix pour les amateurs de nature. De nombreux parcs et réserves naturelles sont facilement accessibles depuis Tucson. Tels que le Saguaro National Park, le Sabino Canyon et le Tucson Mountain Park. En outre, la ville est réputée pour ses festivals de musique et de divertissement. Notamment le Festival international de salsa et le Festival de jazz de Tucson. Pour les visiteurs, Tucson offre un mélange unique de culture, d’histoire et de nature pour un budget raisonnable.

4. Memphis, Tennessee

Célèbre pour son blues, son rock ‘n’ roll, et son délicieux barbecue, Memphis regorge d’attractions historiques, telles que le National Civil Rights Museum et la célèbre maison d’Elvis Presley, Graceland. La ville offre une qualité de vie abordable avec des logements et des options de restauration accessibles. Memphis est célèbre pour son rôle dans l’histoire de la musique, en particulier pour le blues et le rock and roll. Les voyageurs peuvent visiter le Musée du Rock and Roll et le Blues Hall of Fame. Les hébergements et les repas sont également très abordables dans cette ville musicale.

Bien sûr, Memphis est connue dans le monde entier pour son patrimoine musical. Vous y retrouvez plusieurs musées et sites liés à l’histoire de la musique : le Musée et le Jardin Graceland, le manoir de Elvis Presley, le Sun Studio, où de nombreuses stars américaines de rock’n’roll ont enregistré. Visitez aussi le Musée du Rock’n’roll et de la soul. Entre autres… Les amateurs d’histoire contemporaine peuvent visiter le National Civil Rights Museum, le Memphis Pink Palace Museum et le Cotton Museum.

Promenade à San Antonio, Texas

5. San Antonio, Texas, cinquième parmi les villes les moins chères aux Etats-Unis

Au Texas, San Antonio offre de nombreuses activités et attractions pour tous les goûts. Visitez le River Walk, une promenade le long de la rivière San Antonio qui offre de nombreux restaurants, bars et boutiques. Découvrez le fort Alamo, un site historique célèbre pour son rôle dans la guerre d’indépendance du Texas.

Pour les amateurs de sensations fortes, direction le SeaWorld San Antonio, un parc d’attractions aquatiques avec de nombreuses attractions pour toute la famille. Autre idée de chose à faire à San Antonio : prenez part à une visite guidée de la ville en selle à dos de vélo ou en trolley. Parfait pour découvrir les sites et les attractions de San Antonio de manière amusante et unique !

6. Houston, Texas

Houston, au Texas, est une ville intéressante à visiter pour de nombreuses raisons. Visiter le Space Center Houston est véritablement remarquable. C’est un centre d’exposition de niveau mondial, consacré à l’exploration spatiale et au programme spatial américain. Peu connue à l’étranger, Houston est la quatrième ville la plus peuplée des États-Unis. C’est une ville très cosmopolite et animée, avec de nombreux restaurants, centres culturels, sites historiques… C’est aussi une destination de choix pour les amateurs de sport. On y trouve de nombreux stades et arènes accueillant des équipes professionnelles de basket-ball, de football et de baseball.

Surprenant. À Houston, Texas, les voyageurs peuvent vivre une expérience immersive en visitant le Musée d’art de Houston. Il abrite une collection impressionnante de peintures, de sculptures et d’œuvres d’art contemporain de diverses cultures du monde entier. Le musée propose également des expositions temporaires passionnantes et des événements en direct, comme des performances de danse et des concerts. Les visiteurs peuvent également explorer les jardins extérieurs du musée, qui comprennent des œuvres d’art public, des jardins thématiques et des fontaines interactives. Les amateurs de nourriture peuvent goûter à la cuisine du sud du Texas, qui se caractérise par ses influences mexicaines, cajuns et barbecue.

L’ambiance de l’Ouest américain à Fort Worth, Texas

7. Fort Worth, Texas

Inclure Fort Worth, au Texas, dans votre prochain voyage aux États-Unis est une excellente idée. Vous pouvez visiter le Stock Yards National Historic District. Ce quartier historique célèbre l’histoire du Texas et du Far West. Avec de nombreux saloons, boutiques et restaurants. C’est immanquable pour les fans de western ! Il y en a pour tous les âges : regarder un rodéo réel, faire un tour en calèche, assister à un spectacle de country western et visiter le musée des cow-boys. Les amateurs de bétail peuvent également voir des vaches longhorn à l’élevage et acheter des articles en cuir artisanaux. Cette expérience unique offre une occasion de découvrir la vie dans l’Ouest américain à l’époque des cow-boys.

Visitez aussi le Kimbell Art Museum, un musée d’art contemporain. Il abrite une collection de peintures, de sculptures et de photographies de renom. Fort Worth offre de nombreuses activités et attractions pour tous les goûts. Alors n’hésitez pas à explorer Fort Worth. Vous découvrirez le coeur du Texas profond.

8. Louisville, Kentucky

Louisville est une ville située sur les rives du fleuve Ohio, connue pour son architecture historique, ses jardins botaniques et ses activités de plein air. Les voyageurs peuvent visiter le Musée d’Art Speed, le Kentucky Science Center et le Louisville Slugger Museum. Les hébergements et les repas sont également abordables dans cette ville accueillante.

Louisville, dans l’État du Kentucky aux États-Unis, est une ville américaine de choix pour les touristes à la recherche d’une destination pas chère. Vous pouvez visiter le parcours de golf Valhalla. C’est là que se sont déroulés de nombreux tournois de golf professionnels. Puis direction le Churchill Downs, le célèbre hippodrome. Le Derby de Louisville s’y tient chaque année (une des courses de chevaux les plus célèbres au monde). Et si vous êtes à la recherche de sensations fortes, passez la journée au Kentucky Kingdom. Ce parc offre de nombreuses attractions pour toute la famille.

Le centre-ville d’Orlando, une autre façon d’explorer la Floride

9. Orlando, Florida

Orlando offre de nombreuses activités et attractions pour tous les goûts, alors n’hésitez pas à explorer et à découvrir tout ce que la ville a à offrir. Commencez par visiter les parcs à thème de la ville. Il y a Walt Disney World, Universal Studios et SeaWorld Orlando, parmi les parcs incontournables. Vous pouvez également découvrir le passionnant Kennedy Space Center, un centre de lancement de fusées et un musée consacré à l’exploration spatiale. Les jardins botaniques Harry P. Leu et ceux de l’Université de Floride valent aussi le détour. Vous pourrez en profiter pour faire une croisière sur les lacs de la région pour découvrir la faune et la flore locales.

10. Raleigh, North Carolina

Raleigh est une ville verte, avec de nombreux parcs et jardins publics tels que le Pullen Park et le JC Raulston Arboretum. C’est aussi une destination dynamique et innovante, au coeur du Research Triangle. Avec de nombreuses entreprises et universités de renom telles que l’Université de Caroline du Nord à Raleigh, l’excellente Duke University et le centre de recherche de la NASA. Raleigh possède également un riche patrimoine historique, avec de nombreux sites historiques tels que le Palais de justice de Raleigh et le Musée d’histoire consacré au patrimoine historique du sud des Etats-Unis.

Voyager à New-York pour pas cher, c’est possible ?

Et New-York dans tout ça ? Et si vous préférez la très touristique New York et bien sachez que la ville est en tête des villes les plus chères, avec une note de 2,56/10. A titre de comparaison, une bière vous coûtera dans la Grande Pomme 6,64 euros, et 262,65 euros pour une nuit d’hôtel. Aux Etats-Unis, New York est la ville la plus chère pour se loger et manger !

D’autres villes parmi les moins chères à visiter aux Etats-Unis

Vous rêvez de partir en vacances aux États-Unis mais vous ne voulez pas dépenser une fortune ? Ne vous inquiétez pas, il existe de nombreuses villes abordables dans ce pays gigantesque. Dans cet article, nous vous présentons 10 villes supplémentaires parmi les moins chères des États-Unis pour les voyageurs.

1. Buffalo, État de New York

Buffalo est une ville située dans l’État de New York, sur les rives du lac Érié. Cette ville est connue pour ses nombreux parcs et jardins, ainsi que pour ses musées et ses galeries d’art. Les voyageurs peuvent profiter de nombreuses activités gratuites ou peu coûteuses, telles que les visites du Musée Albright-Knox ou du Buffalo Botanical Gardens. De plus, les hébergements et les repas sont très abordables dans cette ville.

2. Wichita, Kansas

Une ville accueillante au cœur du Midwest. Wichita est une ville située dans le Kansas, connue pour ses nombreux parcs et jardins, ainsi que pour ses activités culturelles. Les voyageurs peuvent visiter le Musée d’Art Ulrich, le Musée des Sciences et les nombreux jardins botaniques de la ville. Les hébergements et les repas sont également abordables dans cette ville paisible.

3. Tulsa, Oklahoma

Cette ville énergique propose une scène artistique en constante expansion, de nombreux musées et galeries d’art, ainsi qu’un riche patrimoine historique. La qualité de vie y est abordable avec des logements à coûts raisonnables et des restaurants proposant des options économiques.

Au Nouveau-Mexique, les paysages à couper le souffle d’Albuquerque

4. Albuquerque, Nouveau-Mexique

Cette ville du sud-ouest américain regorge de paysages à couper le souffle, d’une culture riche, et d’une scène culinaire en évolution. Le coût de la vie est abordable, avec des logements à coûts raisonnables et des restaurants proposant une cuisine internationale. C’est un vrai joyau du sud-ouest, satisfaction garantie !

5. Knoxville, Tennessee

Au pied des Appalaches, Knoxville, Tennessee offre une scène culturelle dynamique, des activités en plein air, et une cuisine délicieuse. La qualité de vie est abordable avec des logements à coûts raisonnables et de nombreuses options de restauration bon marché.

Grand Rapids, Michigan, une ville à visiter parmis les moins chères des Etats-Unis

6. Grand Rapids, Michigan

C’est une ville en constante évolution avec une scène artistique florissante. A Grands Rapids, Michigan, un riche patrimoine historique, et une cuisine délicieuse vous attendent. La qualité de vie est abordable avec des logements à coûts raisonnables et des options de restauration bon marché.

7. Greensboro, Caroline du Nord

Greensboro est une destination pour les amateurs de culture, d’activités en plein air, et de cuisine délicieuse. La vie y est abordable, avec des logements abordables et des options de restauration abordables.