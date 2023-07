Insolite : 5 voyages sous terre à découvrir

Il est temps de changer de destination ; et de rejoindre des lieux enchanteurs… Sous terre.

Outre les grottes et les tunnels, il existe également des villes souterraines et d’autres lieux chargés d’histoire. Sur un plan insolite, retour sur 5 voyages sous terre à découvrir absolument.

Numéro 5, Les catacombes de Paris

Ouvertes au public depuis 1809, les catacombes de Paris valent le détour. Véritable labyrinthe, ces catacombes sont également le plus grand ossuaire du monde. Elles contiennent les restes de millions de Parisiens, suite à la fermeture des différents cimetières.

L’abri antiatomique de Berlin, Numéro 4

Ici, c’est notamment l’histoire qui est mise en avant. L’abri antiatomique de Berlin a été aménagé en 1971, lors de la Guerre froide. De nombreux lits superposés étaient prévus pour 3562 personnes au total. Et ce même abri pouvait être opérationnel durant 14 jours. En sortant d’ici, les personnes auraient très pu découvrir un Berlin entièrement dévasté.

Numéro 3, Les tunnels de Cu Chi – Vietnam

Au Vietnam, les tunnels de Cu Chi offrent un village souterrain de taille. Dans ces tunnels de 200 kilomètres, tout était fait pour résister pendant la guerre du Vietnam. Cuisine, dortoir, hôpital, ce village souterrain regorge de surprises ; et de moments historiques.

La Pyramide de Gizeh – Égypte, Numéro 2

Il est ici possible de descendre à plus de 100 mètres de profondeur. Dans ce qui est une merveille du monde antique. Il sera notamment possible d’y découvrir un sarcophage en granit dans le sanctuaire. Pour rappel, cette pyramide à plus de 5 000 ans, et de nombreux secrets sont encore cachés.

Numéro 1, La ville de Derinkuyu – Turquie

C’est en 1963 qu’un passage a été découvert dans la région de Cappadoce. Ce passage mène à une ville souterraine, qui est vieille de plusieurs milliers d’années. Lieux de cultes, entrepôts et étables sont au programme de la découverte.

En vidéo, découvrez ces 10 lieux incroyables à visiter sous terre

