Difficile de passer à côté d’une pizza, surtout lorsque cette dernière se veut très bonne.

C’est grâce à TripAdvisor qu’il est possible de connaître les immanquables de la pizza en France. Retour donc, sur les 3 meilleurs restaurants pour une pizza à Paris.



Papelli

Direction le 10ème arrondissement de la capitale, dans la rue du Faubourg Saint-Denis, pour y découvrir Papelli. Proche de la Gare du Nord, ce restaurant propose des pizzas à la pâte fine ; très fine, et à la garniture plus que copieuse. De quoi combler tous les appétits. Avec une excellente note sur TripAdvisor, ce restaurant est clairement l’un des 3 meilleurs pour manger une bonne pizza, en plein Paris.



Pizza Rossi

Là aussi, les avis sont sans appel sur ce restaurant Pizza Rossi. D’un autre style que Papelli, et avec des pizzas à la pâte épaisse cette fois-ci. Situé dans la rue blondel ; une petite rue du 2ème arrondissement de Paris, le restaurant vaut le détour. Simplicité et gourmandise au programme. À la carte, les garnitures sont composées de produits frais ; là aussi, un immanquable pour déguster une pizza à Paris.

La Massara



Direction la rue de Turbigo, dans le troisième arrondissement de Paris, pour prendre une table au restaurant La Massara. Ici, il est question d’un cadre élégant, et qui met aussi en avant les pizzas. Entre Calzone et Pizza aux Truffes, il y a en a clairement pour tous les goûts. De plus, les prix se veulent plus que raisonnables ! Un véritable incontournable de TripAdvisor.