5 lieux à voir absolument dans l’est de la France

L’est de la France possède des décors et des endroits à ne manquer sous aucun prétexte, des lieux qu’il faut absolument découvrir.

Entre villes typiques, marchés de Noël et autres plans montagneux, l’est de la France possède de véritables trésors. Retour sur 5 lieux à voir absolument.

La cascade des Tufs

Uniquement accessible par un chemin de randonnée, la cascade des Tufs dispose d’une passerelle aménagée pour y admirer les différents bassins présents. En outre, cet endroit si particulier permettra aux visiteurs de découvrir de somptueux paysages jurassiens.

Le Vieux Lyon

Historique, le quartier du Vieux Lyon l’est. Chaque année, ce quartier de Lyon devient toujours plus dynamique et se répartit notamment en quatre zones. À savoir Saint-Jean, Saint-Georges, Saint-Paul et Fourvière. C’est également le quartier idéal pour passer une belle soirée.

Annecy

Ville des Alpes, Annecy profite d’un cadre inoubliable, avec son lac à côté. De plus, Annecy se veut proche de la montagne et il est possible de skier, de faire des randonnées, ou d’admirer, plus simplement, le Mont Blanc.

Le Mont Blanc

Le Mont Blanc est le point le plus haut des Alpes. Il est également le toit de l’Europe, avec pas moins de 4 810 mètres. De plus, ce site naturel est le troisième le plus visité du monde, avec des millions de visiteurs chaque année.

Le marché de Noël de Strasbourg

Le marché de Strasbourg est ancré dans l’histoire, et pour cause. La ville accueille le marché de Noël depuis 1750, tout en se consacrant à l’artisanat et aux décorations de Noël. De nos jours, le marché de Strasbourg a réussi à conserver identité et authenticité. Ce qui en fait un lieu à voir absolument dans l’est de la France.