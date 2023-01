Découvrir l’Irlande : un programme de 5 incontournables

L’Irlande offre des paysages incroyables, aussi bien au Nord qu’au Sud de cette île, et une culture immanquable.

Dans un pub ou en pleine nature, l’Irlande se veut un immanquable du voyage, et c’est sans compter la célèbre Saint-Patrick. Retour un programme de 5 incontournables pour découvrir l’Irlande.

Kilkenny

Voici l’ancienne capitale de l’Irlande, qui, aujourd’hui, est très clairement la ville médiévale la mieux conservée de toute l’île. Ici, rivières, forêts, mais également monuments d’intérêts, à l’image de la cathédrale du XIIIe siècle, sont à découvrir.

Skellig Michael

Sur le papier, Skellig Michael n’est rien de plus que l’un des tous premiers monastères d’Irlande. Pour y accéder, il faut gravir 2 300 marches taillées dans la pierre par les moines. Au sommet, deux églises, six cellules, deux oratoires et quelques tombes. Le tout, dans un décor époustouflant.

Achill Island

Simplement reliée par un pont, l’Achill Island est la plus grande île Irlandaise, et se veut l’Irlande sauvage. Si la nature a repris ses droits, il faut savoir qu’Achill Island affiche fièrement les plus hautes falaises d’Europe qui donnent sur l’océan.

Giant’s Causeway

Direction l’Irlande du Nord, pour y découvrir la Chaussée des géants. Cette curiosité naturelle est même classée au patrimoine mondial de l’Unesco. La légende, les 40 000 colonnes présentes alignées, sont une ancienne chaussée détruite par Benandonner, le géant écossais, ayant pris peur devant son rival Irlandais.

Dublin

Actuelle capitale de l’Irlande, la ville de Dublin possède un dynamisme incroyable. La capitale est aussi coupée en deux par la Liffey. Et deux univers sont à retrouver. Au nord, Dublin affiche fièrement de grandes artères commerçantes. Au sud, en revanche, il est possible d’y retrouver la ville médiévale et autres demeures géorgiennes.