Les 5 plages du sud de la France à prendre en photo

Beaucoup de plages plus belles les unes que les autres sont à découvrir sur le littoral français. Mais 5 plages du sud de la France sont à voir absolument. Et à prendre en photo. Les voici.

Pour parfaire un voyage avec quelques nouvelles destinations à découvrir, ou tout simplement pour se remémorer des souvenirs et faire découvrir des paysages uniques, rien de mieux qu’un appareil photo. Entre paysage de rêve, ambiance estivale et maillot de bain Seafolly, retour sur les 5 plages du sud de la France, à ne pas manquer.

Plage de Pampelonne

Pampelonne

Débutons avec la plage de Pampelonne, située en Provence-Aples-Côte d’Azur. Cette plage s’étend sur pas moins de cinq kilomètres, entre le Cap Camarat et le Cap de Saint-Tropez. Cette plage sera notamment connue grâce au film Et Dieu créa la femme, en 1960. Attention cependant, puisque la plage de Pampelonne est la plus chère de France. Mais également la huitième plage la plus chère du monde !

Plage de Santa Giulia Corse

Santa-Giulia

Située à seulement sept kilomètres de Porto-Vecchio, la plage de Santa-Giulia plaît à beaucoup. Alors qu’elle est bordée d’un côté par un étang et de l’autre par la baie de Santa-Giulia, elle se veut très sécurisée. L’eau peu profonde est parfaite pour les enfants.

Plage de Palombaggia Corse

Palombaggia

Toujours en Corse, la plage de Palombaggia. Ici, la plage s’étend sur 1,5 kilomètre et affiche une eau claire et des rochers rouges de toute beauté. Selon Tripadvisor, la plage Palombaggia sera même élue plus belle plage de France, en 2016.

Plage Almanarre Hyères

Almanarre

Direction Hyères, en Provence-Alpes-Côte d’Azur. La plage vient longer les salins d’Hyères sur pas moins de 5 kilomètres. Là aussi, l’eau peu profonde profite aux enfants. Selon le New-York Times, l’Almanarre est l’une des neuf plus belles plages au monde. Et pour connaître la fin de notre classement, voici le lien : la plus belle plage française.