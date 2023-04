Voir Planète animale 2 sur France 2 : Documentaire sur survivre en vidéo replay > Pour le documentaire Planète animale, il est désormais question de passer à l’écran le deuxième numéro de la série, avec une thématique bien précise, survivre.

Si l’on observe le règne animal, il faut savoir que survivre est un défi quotidien pour les nombreuses espèces.

Ainsi, et au fil des années, les différentes espèces ont déployé une imagination incroyable pour s’adapter à leur environnement.

Dans une nature très souvent hostile, il n’y a que les espèces les plus fortes ; et les plus ingénieuses, qui parviennent à se faire une place.

Pour se nourrir, par exemple, certaines espèces chassent en solitaire, tandis que d’autres n’hésitent pas à user de techniques de groupes pour réussir leur chasse.

Il est possible de voir Planète animale 2 sur France 2 à partir de 20 heures 55. Le documentaire sur survivre est aussi disponible en vidéo replay sur Internet.

Ce deuxième épisode de Planète animale met en avant les méthodes de survie les plus spectaculaires, et l’occasion est parfaite de retrouver les Dragons de l’île de Komodo, les colibris de l’Équateur, les macaques de Jaipur et les faucons pèlerins de New-York, ou encore le Lynx du parc national de Yellowstone.

Au cours de la soirée, l’on pourra également faire la connaissance d’espèces incroyables et rares, des expertes en camouflages, comme la grenouille de verre d’Amérique du Sud et le gecko à queue de feuille, de Madagascar.