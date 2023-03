Nouveau mois jeux-vidéo, et nouvelles sorties à prévoir > Après des passages bien calmes dans le monde des jeux-vidéo, les sorties reprennent de plus belle, et certains titres sont même très attendus en mars ; retour sur des titres à ne pas manquer pour les joueurs.

Dès le début du mois et dans quelques jours maintenant ; le 6 mars, les joueurs PC pourront enfin retrouver Final Fantasy XV sur leur machine, tandis que les autres se pencheront sur Fear Effect Sedna, un RPG en suite directe du troisième titre de la série Fear Effect. Outre les DLC de jeux phares comme Battlefield 1, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ou encore Assassin’s Creed Origins, l’on retrouve, dès le 15 mars prochain, Surviving Mars. Ici, il est question d’un jeu de gestion qui demandera aux joueurs de créer une colonie sur la planète Mars, notamment en fournissant une qualité de vie suffisante pour les habitants.

Les sorties jeux-vidéo du mois de mars

Le 16 mars prochain, c’est Kirby Star Allies qui se montrera sur Nintendo Switch. Si le fonctionnement reste le même, vous pourrez désormais recruter des ennemis pour obtenir de nouvelles capacités ; prometteur donc, surtout avant la sortie de Sea of Thieves sur Xbox One et PC, un titre souvent repoussé. Pirates et batailles navales au programme de vos excursions en multijoueurs. Le 23 mars prochain, l’on retrouvera aussi Ni no Kuni 2 L’avènement d’un nouveau Royaume sur PS4 et PC. Reprenant les bases du premier opus, Ni no Kuni 2 est déjà un RPG de taille, aux décors enchanteurs.

La fin du mois de mars permettra aux joueurs de se lancer dans l’aventure de deux frères dans A Way Out sur PC, PS4 et Xbox One, tandis que les amateurs de Pokémon et du Professeur Layton retrouveront Détective Pikachu sur Nintendo 3DS, tout cela le 23 mars. Enfin, impossible de ne pas citer la sortie de Far Cry 5 et son ambiance très western pour le 27 mars, et les sueurs froides que va provoquer Agony, le 30 mars prochain.