L’émission Ambition intime avec Franck Dubosc en vidéo à la télévision sur la chaîne M6 > Ce soir, la chaîne M6 propose un nouvel épisode inédit de son émission Une ambition intime. Pour l’occasion, c’est Franck Dubosc qui s’est prêté au jeu. Une ambition intime avec Franck Dubosc est à voir en vidéo sur M6, à partir de 21 heures ce mardi 6 février 2018.

C’est dans une villa dans le Var, à Ramatuelle, que l’ambiance est aux confidences et autres moments de rigolade, en compagnie de l’humoriste Franck Dubosc. Pour cette nouvelle version de l’émission, Karine Le Marchand réussit toujours à mettre en confiance son invité, qui se dévoile facilement. Au programme de l’émission, une discussion avec l’animatrice, et des moments de détente entre amis de l’artiste.

Une ambition intime avec Franck Dubosc à voir en vidéo sur M6 et sur 6Play en replay

Ainsi, Gérard Darmon, Philippe Lellouche, Dany Brillant, et ses deux amis d’enfance, se retrouvent lors de repas et d’activités qui ponctuent ces quatre journées. L’occasion est également bonne de retrouver des témoignages de proches comme son épouse, sa sœur, et même Philippe Lefebvre et Dominique Farrugia, afin de découvrir la personnalité et le parcours du comique, acteur et récent réalisateur, notamment avec la comédie Tout le monde debout.

Sachez que l’émission Une ambition intime avec Franck Dubosc est à voir en vidéo à la télévision sur la chaîne M6, dès 21 heures ce mardi. L’émission sera ensuite disponible sur 6Play sur Internet pour les retardataires, grâce au replay complet de la soirée.