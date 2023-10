Le nouvel épisode de l’émission Koh-Lanta en vidéo sur la chaîne TF1 à la TV > Ce soir, place à un nouvel épisode de l’émission Koh-Lanta, qui, grâce à cette nouvelle saison, nous permettait d’assister à un choc des générations, entre les jeunes et les aînés. Le nouvel épisode de Koh-Lanta est à voir sur TF1, à partir de 21 heures ce vendredi 13 octobre 2017.

Alors que le paysage utilisé pour cette nouvelle saison de Koh-Lanta ; paradisiaque du côté des Îles Fidji, se devait de réussir à apaiser les esprits, l’on notera que rien ne va plus entre les candidats qui sont encore dans la compétition. Car oui, depuis que les équipes ont été recomposées pour réunir les moins de 30 ans et leurs aînés, l’on pourra constater que l’ambiance aura sensiblement changé.

Le nouvel épisode de Koh-Lanta à voir sur TF1 : Vidéo replay 7e épisode sur MyTF1

À l’heure actuelle, donc, les plus âgés tentent de tout contrôler dans les deux tribus, et cela n’est pas sans créer quelques tensions. Le pacte que les rouges ont fait en début d’aventure ; celui de ne jamais éliminer d’anciens rouges avant la réunification, commence à se briser, notamment après l’élimination de Caroline, la semaine dernière. Désormais, les jeunes ne comptent plus se laisser faire, et décident de se rebeller. Les épreuves de ce soir ; notamment celle d’immunité, revêtent alors une importance capitale.

Sachez que le nouvel épisode de Koh-Lanta est à voir sur TF1, dès 21 heures ce 13 octobre à la TV. La vidéo en replay du 7e épisode de cette nouvelle saison de Koh-Lanta est également à regarder sur MyTF1.

