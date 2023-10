Les clubs Portugais dans la Ligue des Champions de football > Depuis quelques années désormais, les clubs Portugais, et plus précisément le championnat Portugais, possède un meilleur classement UEFA que le championnat Français, cela étant particulièrement dû à d’excellentes prestations sur le plan Européen.

Sur le territoire Portugais, il n’y a que quelques clubs qui parviennent à sortir du lot, à l’image de la Liga BBVA par exemple. Et à ce jeu-là, le Benfica est clairement au-dessus de ces adversaires. Jusqu’à l’édition 2015 du championnat Portugais, le Benfica aura remporté pas moins de 34 titres de champion, et 27 de vice-champion.

De son côté, le club de Porto arrive en seconde position, notamment après avoir régné en maître sur le championnat, en s’imposant chaque année, de 2006 à 2013 ; si les choses sont plus compliquées désormais, le FC Porto (27 titres de champion) n’en reste pas moins un adversaire de taille, y compris pour les différents clubs Européen.

L’on retrouve ensuite le Sporting, qui ferme la marche avec 18 titres de champion ; son dernier succès remontant déjà à 2002.

Mais parvenir à dominer, à ce point, son championnat, peut-il être un signe de bonnes performances sur le plan Européen, que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions ?

Force est de constater, que pour le club du Benfica, oui, cela peut-être le cas. Brillant lors de certaines saisons, Benfica compte déjà quelques victoires dans la plus grande compétition Européenne de football, la Ligue des Champions. Après un premier succès en 1961, Benfica parviendra à faire sensation à s’imposant une nouvelle fois en 1962 ; cependant, le club Portugais se cherche et ne parvient plus à atteindre les plus hautes marches de la compétition depuis, à l’inverse du FC Porto.

Alors que le club semble partit pour rester l’éternel second dans son championnat, ses performances en Ligue des Champions sont à noter. Après avoir conquis le titre en 1987, Porto connaître un nouveau succès en 2004. Depuis, le FC Porto parvient, régulièrement, à sortir au moins de la phase de groupe.

Si le FC Porto parvient à se montrer à son avantage en Ligue des Champions, c’est également le cas en Europa League. Tandis que Benfica ne se sera jamais imposé dans la compétition, le FC Porto, de son côté, aura décroché deux titres, en 2003 et en 2011 ; de très beaux moments vécus par les clubs Portugais donc.

