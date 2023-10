Les infos jeux-vidéo et le succès de Nintendo au Japon > Comme à l’accoutumer, l’on profite du week-end pour mettre à jour quelques informations du monde du jeux-vidéo, une bonne occasion de souligner le succès ; toujours aussi parfait, de la Nintendo Switch.

Débutons ce tour d’horizon en mettant en avant Skyrim Special Edition, un titre qui ne cesse d’être peaufiné par les équipes de Bethesda. Après de nombreuses mises à jour ajoutant du contenu et de nouvelles versions du titre ; des rééditions, voilà qu’un nouveau mode va bientôt faire son apparition, pour le plus grand plaisir des joueurs. Sobrement nommé mode Survie, il offrira un challenge très relevé pour les plus mordus des joueurs. Ici, il sera question de vagabonder dans Borderciel, en prenant en compte la faim, la fatigue, le froid, et même les maladies. Charge à vous de manger, de vous reposer et de vous habiller convenablement pour ne pas avoir froid. Un challenge de taille, d’autant que les déplacements rapides seront désactivés. Prévu pour sortir le mois prochain, le mode Survie sera disponible gratuitement pendant une semaine, avant de se voir afficher un prix ; encore inconnu.

Nouveau mode de Skyrim Special Edition, fermeture des serveurs de Gravity Rush 2 et carton plein de la Nintendo Switch

Autre nouvelle, mais moins réjouissante, la fermeture des serveurs de Gravity Rush 2. Alors que le titre n’était disponible que depuis le 18 janvier dernier, ce dernier se verra amputer de sa fonctionnalité principale, dès le 19 janvier 2018. Les ventes ; trop réservées, de Gravity Rush 2 auront finalement raison de ce dernier, bien malheureusement. Enfin, soulignons la nouvelle performance de la Nintendo Switch au Japon, qui prend la première place des ventes de la semaine, devant la PS4 et la 3DS. Avec plus de 40 000 exemplaires vendus, la Nintendo Switch s’affirme comme une référence du genre, et il ne fait nul doute que les ventes se maintiennent et augmentent encore, notamment lorsque l’on regarde les titres qui seront bientôt disponibles.

