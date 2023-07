Le divertissement La famille à remonter le temps sur la chaîne M6 > Place à une nouvelle soirée bien rétro sur la chaîne M6, puisque, après les années 1980, puis 1970, voilà que la famille qui se prête au jeu du divertissement de M6 se retrouve plongée en plein cœur des années 1990. La famille à remonter le temps à est voir sur M6, à partir de 21 heures.

Déjà deux épisodes de l’émission, et les années 1970 et 1980 sont passées. Désormais, il est temps pour la famille de connaître ; ou de retrouver, les années 1990. Les parents, Emmanuelle et Alain, se replongent alors avec plaisir dans cette période, en compagnie de leurs trois filles, Pauline, Clara et Lucie, âgées respectivement, de 17, 14, et 10 ans. Pendant une semaine entière, ils vont revivre les évènements les plus marquants de l’époque, à commencer par l’explosion du grunge, du rap, ou encore de la techno. Sur un plan musical, l’occasion sera bonne de découvrir ; ou redécouvrir, la Bruelmania, les tubes de l’été, la frénésie des boys band ou encore les fameux Nous C Nous.

La famille à remonter le temps à voir sur M6 : Vidéo replay des années 1990 sur 6Play

Dans les années 1990, l’on retrouvait également de nombreuses Sitcoms (Premiers Baisers, Hélène et les Garçons), des Sitcoms qui ont vu naître de nombreuses stars, comme Guillaume Canet ou Julie Gayet. Autres faits notables des années 1990, le bipeur et le Bi-Bop.

La famille à remonter le temps est à voir sur M6 dès 21 heures à la TV. La vidéo en replay des années 1990 sera également à regarder sur 6Play sur Internet, un peu plus tard en soirée.

