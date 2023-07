Zone Interdite sur le nouveau spectacle du Puy du Fou en vidéo replay

Zone Interdite sur le nouveau spectacle du Puy du Fou sur M6 ce 27 juillet > Ce soir, dans ce numéro de Zone Interdite, le téléspectateur va pouvoir découvrir le Puy du Fou, et l’incroyable défi de son nouveau spectacle.

De nos jours, il peut être compliqué de ne pas connaître le Puy du Fou. Avec la notoriété grandissante que connaît le site, sa réputation le précède. Dès lors, et comme ailleurs, la nouvelle saison présente de nouveaux défis, une obligation pour continuer de se démarquer en proposant des nouveautés.

Ainsi, ce sont 4 000 professionnels et bénévoles qui doivent réagir aux nombreuses idées ; sans limites, des dirigeants.

Pendant cinq mois, les caméras de Zone Interdite ont suivi la création d’un spectacle gigantesque ; les batailles d’un général vendéen, le tout sur une scène de 160 mètres de long, avec une tribune de 2 400 places, en rotation sur elle-même.

Une véritable première mondiale donc, dont le coût total est estimé à plus de 19 millions d’euros.

Zone Interdite sur le nouveau spectacle du Puy du Fou est à regarder à partir de 20 heures 55 sur M6, ce mercredi 27 juillet 2016.

Dans de telles conditions, la pression est alors à son paroxysme pour Antoine Besse, metteur en scène, mais aussi pour les danseurs, comédiens et bénévoles que les équipes de Zone Interdite ont rencontrés.

De plus, et pour la toute première fois dans Zone Interdite, les téléspectateurs vont pouvoir s’immerger dans l’action et se mettre à la place des comédiens des spectacles, grâce à un dispositif de tournage capable de filmer à 360 degrés.

