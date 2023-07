L’émission l’Amour est dans le pré sur M6 à la TV > Quoi de mieux, pour débuter la semaine, que de retrouver nos agriculteurs et agricultrices préférés, toujours en quête du grand amour ? Vous pouvez voir le 11e épisode de l’Amour est dans le pré sur M6, dès 21 heures.

Ce soir, ce sont quatre nouveaux agriculteurs qui retrouvent, sur leurs terres, les prétendantes et prétendants qu’ils ont souhaité inviter après les différents speed-dating. Ainsi, direction la Haute-Vienne pour y retrouver Gégé, éleveur de vaches et de brebis allaitantes. Ce dernier est en compagnie de ses deux prétendantes, dont son coup de foudre des rendez-vous amoureux. Ici, difficile de passer à côté de l’amour naissant entre eux. Dans la Manche, Julie partage une pizza avec ses deux prétendants, aux profils bien différents. Si l’un est un pro de l’équitation, l’autre est amateur d’énergie et de spiritualité.

Voir le 11e épisode de l’Amour est dans le Pré sur M6 : ADP sur 6Play en replay

Direction ensuite la Haute-Loire, où la neige vient perturber l’arrivée chez Roland, l’éleveur de vaches allaitantes. Au cours du dîner, Michèle et Christiane ont déjà l’air bien différentes. Dans la Haute-Saône, Emmanuelle, l’Alsacienne, profite d’une soirée seule en compagnie de Romuald, l’éleveur de poules bio. En effet, retenue par son travail, Aurélia, la deuxième prétendante, ne pourra arriver que le lendemain.

Il est possible de voir le 11e épisode de l’Amour est dans le Pré sur M6 à partir de 21 heures. ADP est aussi à revoir sur 6Play en replay, sur Internet.

