Envoyé Spécial sur le 13 novembre : Ce que l’on n’a pas su voir sur France 2 en replay > Pour ce nouveau numéro inédit de l’émission Envoyé Spécial sur France 2, l’on découvre une nouvelle facette du 13 novembre, mais également la vie de prof et un reportage en Philippines.

Pour cette nouvelle soirée d’Envoyé Spécial sur France 2, le premier reportage qui se dévoile est un sujet sur le 13 novembre dernier, notamment sur ce que l’on n’a pas su voir. Dans les faits, l’on retrouve une enquête sur les racines idéologiques de Daesh, inspirées par les frères Musulmans Égyptiens et le régime wahhabite salafiste Saoudien.

La France a sous-estimé la réalité de la menace terroriste, malgré des signaux plus qu’évidents. Envoyé Spécial fait le point sur les évènements marquants, avant d’aborder un tout autre sujet, la vie de prof. L’éducation nationale, en manque d’enseignants, ne cesse de recruter. Envoyé Spécial tente alors de savoir comment sont sélectionnés ces derniers, et s’ils ont réellement les compétences requises.

La soirée Envoyé Spécial se poursuit cette fois-ci avec un reportage sur les Philippines ; Junkies tuerie, la chasse aux drogués est ouverte.

Envoyé Spécial sur le 13 novembre : Ce que l’on n’a pas su voir sur France 2 en replay

Le président Duterte, en décrétant l’État de non-droit, a distribué des permis de tuer aux forces de l’ordre et aux habitants. En seulement trois mois, sa guerre contre les dealers et les drogués aura déjà fait plus de 3 000 victimes.

Vous pouvez voir Envoyé Spécial sur le 13 novembre et le sujet Ce que l’on n’a pas su voir sur France 2 à partir de 20 heures 55, mais aussi en replay sur Internet.

Enfin, la soirée se termine avec un ultime reportage, nommé un bref moment d’optimisme. Ici, et à la veille du 21e anniversaire de l’assassinat d’Yitzhak Rabin (4 novembre 1995 à Tel-Aviv), le réalisateur Israélien Amos Gitaï offre un documentaire rempli d’images d’archives et inédites.

Dans ce reportage, l’on découvre par exemple la vision de l’État Hébreu d’aujourd’hui par l’ancien Premier ministre.

J’aime ça : J’aime chargement…