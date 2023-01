Voir le plus grand cabaret du monde sur France 2 : Le cabaret sur son 31 en replay vidéo > Pour cette soirée unique et si différente, c’est une émission spéciale du plus grand cabaret du monde que peuvent voir les téléspectateurs présents devant leur écran de télévision.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’on peut laisser la place aux cotillons et, surtout, à l’humour. Pour fêter comme il se doit ce changement d’année, le plus grand cabaret du monde change de nom et se présente avec le grand cabaret sur son 31.

Afin de fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre, Patrick Sébastien met ; une nouvelle fois, les femmes à l’honneur dans cette soirée si spéciale. Comme à l’accoutumer, l’on retrouve des invités et des numéros parfois surprenants, parfois drôles, parfois spectaculaires.

Aux tables des invités, ce sont Élodie Gossuin, Delphine Wespiser, Sophie Thalmann, Nathalie Marquay, Camille Cerf, Linda Hardy, Laëtitia Milot, Virginie Lemoine, Clémentine Célarié, Lisa Azuelos, Sara Mortensen, Marianne James, Joyce Jonathan, Brigitte Lahaie, Amanda Scott, Hélène Ségara, Babette de Rozières, et Anne Sila qui se dévoilent, notamment pour présenter les numéros auxquels nous allons tous assister.

Alors à tour de rôle, chaque invitée va pouvoir annoncer et présenter en quelques mots ; aux côtés de Patrick Sébastien, le prochain numéro qui vient émerveiller le téléspectateur de France 2.

Il est possible de voir le plus grand cabaret du monde sur France 2 dès 20 heures 55, tandis que le cabaret sur son 31 est également disponible en replay vidéo sur Internet, le lendemain par exemple.

Autant le dire tout de suite, cette soirée spéciale du plus grand cabaret du monde offre de très nombreux numéros et artistes, comme Jonatan Riquelme (trapèze) ; Suren & Karyna (duo à la corde) ; Cirque Phenix : «CirkaCuba» ; Bello Nock (trampoline) ; Duo Magic (transformistes) ; Jordan Gomez (magie) ; Kim Young Min (magie) ; Bharati (ballet) ; Deadly Game (lanceurs de couteaux et haches) ; Peter Marvey (magie) ; Cedeno Brothers (équilibristes) ; Judita (numéro de fouet) ; Dundu (marionnettes) ; Russian Carnaval (ballet russe) ; Duo Costache ; Bernard Bilis (magie) ; Lazer Wizards (magicien aux lasers) ; Dani Lary ; Jean-Pierre Blanchard (saltimbanque du pinceau) ; Andréa Sestieri (magie) ; Alessio (numéro de perroquets) et Jigalov (sketch).