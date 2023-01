Réveillon à Paris rime avec surveillance et restrictions

Afin de clôturer l’année 2013 en beauté, la préfecture de police a mobilisé plus d’agents sur le terrain et fixé des restrictions sectorielles.

Il est incontestable que 31 décembre soit le jour le plus arrosé de l’année, à cette occasion beaucoup de personnes sortent dans les rues afin de fêter l’entrée d’une nouvelle année. Seulement, cette fête est généralement accompagnée d’un désordre plus ou moins dangereux.

Dans le but de bien clôturer l’année 2013, la préfecture à juger bon de renforcer ces équipes. Ainsi près de 9000 policiers, pompiers, militaires et gendarmes seront déployés sur le terrain afin de garantir la sécurité de la Saint-Sylvestre à Paris. Cela a été précisé hier dans un communiqué.

Les plus festifs se rassemblent à Paris pour accueillir la nouvelle année, le rassemblement est localisé sur les Champs-Elysées, à Trocadéro, au Champ-de-Mars. A ces endroits, des restrictions sont imposées concernant le stationnement, la circulation et sur la vente à emporter d’alcools. En ce sens, la détention et la vente de bouteilles en verres contenant de l’alcool ou non, seront interdite entre 20h et 6h du matin.

Toujours afin de garantir la sécurité des individus, il a été interdit sur toute l’agglomération parisienne de vendre du carburent au détail dans tous genres de récipients ainsi que son transport et ce depuis vendredi et jusqu’au 6 janvier 8h. De plus, la vente de pétards et autre artifice a été interdite. Même que le feu d’artifice d’artifice a été annulé par précaution .