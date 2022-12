Regarder le Festival international du cirque de Monte-Carlo sur France 3

Regarder le 40e Festival international du cirque de Monte-Carlo sur France 3 > Au fil des années, le Festival international du cirque de Monte-Carlo s’est offert une notoriété incroyable, un évènement très suivi et regardé. Dès lors, chaque année, des millions de téléspectateurs répondent présents.

Créé en 1974 par le Prince Rainier III de Monaco dans le seul but de sauver un patrimoine en danger, c’est au fil des années que le Festival international du cirque de Monte-Carlo s’est imposé comme le plus grand festival des arts de la piste au monde.

En 2016, le Festival international du cirque de Monte-Carlo souffle sa 40e bougie, et c’est un évènement marquant qui se profile.

Pour l’occasion, donc, le comité d’organisation ; présidé par la princesse Stéphanie, a souhaité faire revenir les plus grands numéros ; primés, de ces dernières années sous le chapiteau de Fontvieille.

Regarder le 40e Festival international du cirque de Monte-Carlo sur France 3

Au cours de la soirée, le public et les téléspectateurs pourront alors retrouver des numéros incroyables, comme les Voljanski, dans un numéro de funambules à grande hauteur avec une montée sur un filin incliné à 45 degrés.

Vous pouvez regarder le 40e Festival international du cirque de Monte-Carlo sur France 3, à partir de 20 heures 50 à la télévision.

Bien d’autres numéros sont à prévoir, comme les deux plus grands dresseurs de chevaux, Flavio Togni, l’artiste le plus primé du Festival et Alexis Gruss, ou encore les fameux clowns musicaux Rastelli qui feront revivre la troupe Rastelli, couronnée de succès dans les plus grands cirques.

En outre, une grande parade au départ de Fontvieille amènera les artistes sur la Place du Palais pour un spectacle unique.