Pokemon Soleil et Pokemon Lune : les dernières infos avant la sortie > Pour Nintendo, il ne fait aucun doute ; l’on désire réaliser là l’un des plus grands lancements de l’histoire, mais surtout provoquer une certaine attente autour de son titre.

Il y a encore quelques années, les jeux-vidéo Pokemon connaissaient des sorties au Japon bien plus tôt qu’ailleurs dans le monde. Au fil du temps, c’est un véritable phénomène auquel nous assisterons, un phénomène qui permettra aux joueurs Occidentaux de ne plus attendre plus d’un an avant la sortie d’un nouveau Pokemon sur le territoire. Habitué à estampiller de nombreux remakes, Gamefreak, le développeur de la licence, utilise l’année 2016 comme un tournant majeur dans l’histoire de Pokemon.

Depuis de nombreux mois maintenant, de nouvelles vidéos, images et infos ne cessent de voir le jour sur la toile, des infos parfois intéressantes, tandis que d’autres n’auraient finalement pas eu besoin de se montrer au grand jour. Alors que la folle aventure est sur le point de débuter, il est bon de revenir sur les dernières infos avant la sortie, celles qui ont fait parler Internet, il n’y a pas si longtemps.

Ainsi, les joueurs très impatients pouvaient découvrir une nouvelle fournée de Pokemon ; pas moins de trois, dont le design est tantôt réussi, tantôt loin d’être aussi novateur que lors des premières aventures. Si l’on peut apprécier un nouveau Pokemon de type dragon, l’on n’aura pas forcément le même entrain devant Type:O, un Pokemon de type normal et qui ne devrait pas rester dans les livres d’histoire.

Pokemon Soleil et Pokemon Lune : les dernières infos avant la sortie

Une fois encore, l’on pouvait découvrir de nouvelles formes de Pokemon d’Alola, et c’est un Rattatac qui se mettait en avant lors d’une vidéo de présentation. Oubliez le Rattatac que vous connaissez, puisque le Rattatac d’Alola se veut plus sombre, et bien plus joufflu ; l’on reste encore très loin d’un Ossatueur au niveau du design, malheureusement.

Pour la première fois depuis la création de Pokemon et des deux versions que l’on retrouve sur le commerce, Pokemon Soleil et Pokemon Lune proposent un gameplay bien différent en fonction de la version que l’on aura choisie. Dans les faits, les changements ne sont pas incroyables sur les Pokemon rencontrés qui changent en fonction de l’heure de la journée ; un peu comme nous l’avons déjà vu auparavant, mais Pokemon Soleil et Pokemon Lune se déroulent à douze heures d’intervalles en fonction de l’heure de votre console Nintendo 3DS. Ainsi, lorsqu’il fera jour dans Pokemon Soleil, c’est la nuit qui se mettra en avant dans Pokemon Lune, et inversement.

Autre découverte pour les joueurs, les Pokemon que l’on qualifie d’ultra-chimères. Ces derniers se veulent très puissants et menacent constamment Alola. Si les Pokemon et les habitants les craignent, ils sont pourtant loin d’inspirer une quelconque crainte et il ne fait nul doute que le joueur en vienne rapidement au bout avec une équipe bien entraînée.

Enfin, et voilà certainement l’une des découvertes qui sera les plus appréciées par les amoureux de la première heure, puisque Pokemon Snap (jeu-vidéo sortit sur Nintendo 64) fait son grand retour. En effet, il est possible, à certains endroits d’Alola, d’utiliser son Poke Scope pour prendre en photo de nombreux Pokemons différents et de gagner des améliorations ; comme un zoom, en fonction des clichés que nous parvenons à prendre. Procurant une bouffée d’air, cet ajout sympathique parvient à sortir du lot.

J’aime ça : J’aime chargement…