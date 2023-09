Cauchemar en cuisine en replay vidéo : Voir l’émission à Pfastatt sur M6 > Émission désormais devenue culte sur la chaîne M6 après avoir repris le concept de Gordon Ramsay outre Manche, Cauchemar en cuisine vient en aide à des restaurateurs en difficulté, afin de renouer avec le succès et se sauver de la faillite.

Aussi charismatique que le grand Gordon Ramsay, la version Française de Cauchemar en cuisine est menée avec brio par le chef Philippe Etchebest, qui n’hésite pas à aider ses collègues restaurateurs dans le besoin.

Pour cette nouvelle émission de Cauchemar en cuisine, Philippe Etchebest prend la direction de l’Alsace, à Pfastatt plus précisément, du côté de Mulhouse dans le Haut-Rhin.

Ici, c’est un restaurant Italo-Portugais (tenu par Monica et Paolo, son frère) qui se dresse devant le chef. Monica, une gérante au fort caractère, dirige son affaire d’une main de fer.

Il y a six ans maintenant, elle a tout sacrifiée pour ouvrir son établissement, mais, aujourd’hui, plus rien ne vas et les économies de toute une vie sont parties en fumée.

Cauchemar en cuisine est à regarder en replay vidéo à tout instant, mais sachez que l’émission à Pfastatt est aussi à voir sur M6, à partir de 20 heures 55 ce mercredi 14 septembre 2016.

Pour Monica, la gérante, le problème vient de ses employés qui manquent de professionnalisme, ne la respectent pas et ne suivent pas ses directives. De leur côté, les employés trouvent que Monica est le principal problème du restaurant, dont les cris stressent la cuisine et les clients en salle.

Pour ne rien arranger, l’on retrouve encore un conflit familial, puisque Paolo est le chef de cuisine et le frère aîné de Monica. Pour lui, la situation est de plus en plus compliquée à gérer. Charge à Philippe Etchebest de trouver les mots justes pour résoudre un conflit qui pourrait bien mener l’établissement à sa perte.

