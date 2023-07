Voir Secrets d’Histoire sur Cléopâtre en vidéo replay ou sur France 2

Voir Secrets d’Histoire sur Cléopâtre ce 26 juillet en vidéo ou sur France 2 > Nouveau rendez-vous incontournable pour tout amateurs d’histoire, l’émission Secrets d’Histoire parvient à rassembler la famille pour passer un très bon moment devant sa télévision.

Ce soir, dans Secrets d’Histoire, Stéphane Bern vient se pencher plus en détail sur l’histoire de Cléopâtre.

Depuis l’Antiquité, Cléopâtre aura toujours fasciné son peuple dans un premier temps, mais également Pascal et Shakespeare ensuite, pour devenir, en plein XXe siècle, l’égérie d’une marque de savon. En 1963, Joseph L. Mankiewicz ; scénariste, réalisateur et producteur de films, fera de Cléopâtre une gloire planétaire en demandant à Élizabeth Taylor d’incarner ce personnage à l’écran.

Historiquement, Cléopâtre était la dernière souveraine d’Égypte et dompta l’Empire Romain, tout en mettant César et Marc-Antoine à ses pieds, soit deux des plus puissants hommes de Rome.

Cette femme prête à tout pour se hisser sur le trône est souvent décrite comme impitoyable et tacticienne hors pair.

Vous pouvez voir Secrets d’Histoire sur Cléopâtre ce mardi 26 juillet 2016 en vidéo sur Internet, ou sur France 2 à la télévision, à partir de 20 heures 55.

Outre les divers reportages lancés tout au long de la soirée, ce nouveau numéro de Secrets d’Histoire fait, comme à l’accoutumer, intervenir différentes personnes, qu’elles soient historiennes, écrivaines, mais également Égyptologue et Archéologues.

Véritable star de l’Antiquité et génie politique, Cléopâtre aura incarné le pouvoir au féminin et Secrets d’Histoire entend bien nous raconter plus en détail ce parcours hors normes.

