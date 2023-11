Capital sur les grandes marques en replay

Capital sur les grandes marques ce 29 novembre sur M6 > La chaîne M6 retrouve son rythme de croisière pour ce dimanche, et l’on retrouve naturellement un nouveau numéro inédit de Capital, se nommant cette fois-ci les grandes marques ne meurent jamais.

Du smartphone aux nombreuses publicités qui envahissent les différents espaces publics, les grandes marques sont partout et veulent le faire savoir. Ce soir, l’émission Capital décrypte les secrets de la longévité des marques les plus connues, mais analyse aussi les stratégies marketing qu’elles déploient pour séduire petits et grands.

Pour son premier sujet, Capital se tourne directement vers Lego. De toutes les couleurs, en forme d’animaux, de briques, d’enfants ou de super-héros, les Lego sont indémodables et apparaissent partout, au cinéma comme dans les jeux-vidéo.

Plus de 80 ans après sa création, la marque Danoise à l’origine du projet a conquis la place de leader des fabricants de jouets à Mattel, le géant Américain.

En conservant son principe de base depuis le début ; assemblage de pièces en plastique, c’est bien l’univers de Lego qui a changé. Entre Star Wars, la Reine des Neige, Batman et même Doctor Who récemment, Lego a réussi à se sauver de la faillite d’une bien belle manière.

Il vous est possible de regarder Capital sur les grandes marques ce dimanche 29 novembre 2015, et ce, dès 20 heures 55 sur M6.

Capital poursuit alors son voyage et se tourne vers les marques quelque peu oubliées. Très présentes lors de notre enfance, certaines marques qui s’étaient légèrement démodées tentent par tous les moyens de revenir sur le devant de la scène ; mais comment opérer ce come-back ? Alors que certaines n’hésitent aucunement à jouer la carte de la nostalgie, certaines doivent tout repenser comme Cacharel.

Enfin, Capital prend la direction de Kidzania, le parc d’attractions des marques. Ici, 7 000 mètres carrés prennent place en plein cœur d’un centre commercial de Londres et mettent en avant un parc d’attractions où les enfants découvrent le monde du travail. En se glissant dans plusieurs métiers ; tout en jouant, l’enfant peut obtenir une monnaie factice pour effectuer des achats. Grâce à ce concept, les plus grandes marques entendent bien obtenir une nouvelle clientèle, une fois que ces derniers seront plus âgés.

