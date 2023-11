Voir ou revoir le DiCaire Show sur France 2 ou en replay vidéo > Véronic DiCaire n’est plus à présenter dans le monde du divertissement. Grande comédienne, imitatrice, chanteuse ou encore danseuse, la Canadienne possède une bien belle notoriété, qu’elle utilise à juste façon sur France 2, dans le DiCaire Show.

En mars dernier, les téléspectateurs pouvaient déjà découvrir le premier numéro du DiCaire Show, et, ce soir sur France 2, l’artiste Canadienne rempile pour une deuxième fournée de son propre show, le DiCaire Show.

Ce soir, la professionnelle aux nombreux talents est désireuse de faire encore mieux que lors du premier show, et compte bien faire rire les téléspectateurs, du début à la fin du DiCaire Show sur France 2.

À l’image des plus grands shows télévisés Américains, Véronic DiCaire donne sa version du divertissement et vient mélanger imitations, parodies, sketches et musique.

Voir ou revoir le DiCaire Show sur France 2 ou en replay vidéo

C’est autour d’un grand orchestre que Véronic DiCaire convie de nombreux artistes et amis pour son DiCaire Show sur France 2.

Sachez qu’il est possible de voir ou revoir le DiCaire Show sur France 2 dès 20 heures 55 à la télévision, ou en replay vidéo sur Internet.

Ainsi, l’on retrouve Les Chevaliers du Fiel, Véronique Sanson, Michael Bublé, Patricia Kaas, Vincent Niclo, Alain Chamfort, Amir, Hélène Ségara, Chantal Ladesou, Nawell Madani, Olivier de Benoist, Anggun, Marc-Antoine Le Bret, Lynda Lemay, Alain Choquette ou encore Richard Cocciante.

En acceptant de se livrer à l’exercice de ce DiCaire Show, ils seront tous au pied du mur et devront réaliser un numéro qui n’est pas de leur ressort ; une belle soirée en perspective.

