Tom Clancy’s Rainbow Six Siege est le nouveau souffle de la licence de tir tactique > L’histoire de Tom Clancy’s Rainbow Six débutait il y a déjà plus de dix ans, en 1998 sur PC. Inspiré du roman Rainbow Six de Tom Clancy, le jeu-vidéo sera édité par Take Two, bien avant de passer dans les mains d’Ubisoft.

Après une sortie en 1998 sur PC qui sera rapidement concluante pour l’éditeur, le jeu Tom Clancy’s Rainbow Six sera porté sur Nintendo 64, PlayStation, Dreamcast et Game Boy entre 1999 et 2001. Alors que le jeu sera encensé par les joueurs les plus vétérans, les petits nouveaux pouvaient alors découvrir une nouvelle façon de jouer dans les FPS, grâce à la tactique notamment.

Plutôt que de baser son gameplay sur les phases nerveuses que l’on connaissait à l’époque, Tom Clancy’s Rainbow Six apparaissait comme un jeu plus posé, où la moindre erreur s’avérait fatale. En effet, le premier opus de la licence basait son jeu sur la stratégie et mettait le joueur à la tête de son commando pour parvenir à régler les situations les plus délicates.

Seulement un an plus tard, le deuxième opus de la licence Tom Clancy’s Rainbow Six faisait son apparition et se basait finalement sur les mêmes principes que l’on avait découvert un an plus tôt ; les plus gros défauts du jeu auront été corrigés, et la stratégie connaîtra, encore une fois, une véritable mise en avant dans les esprits des joueurs.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege est le nouveau souffle de la licence de tir tactique

C’est en 2003 que s’opéraient les plus gros tournants de la série Rainbow Six. Alors que la stratégie était toujours de mise, la sortie sur Xbox permettait une nouvelle façon de jouer en utilisant le micro que l’on pouvait utiliser avec la console ; l’immersion sera totale et le joueur prendra plaisir à évoluer dans les différents lieux du soft, entre deux parties sur le Xbox Live.

Après deux épisodes sortis respectivement en 2005 et 2006, Rainbow Six s’apprêtait à entrer dans la cours des grands, dès la fin d’année 2006 sur Xbox 360, puis en 2007 sur PlayStation 3. Alors que la concurrence était rude et que les FPS prenaient une énorme place sur le marché, Rainbow Six Vegas permettait une véritable bouffée d’air frais, dans des lieux majestueux et dépaysant. En conservant son aspect tactique, Rainbow Six Vegas se voudra toutefois plus nerveux que ses aînés, ce qui n’empêchera en rien les vétérans d’y revenir souvent. Le multijoueur du titre restera longtemps dans les mémoires, notamment grâce aux cartes bien pensées et à la personnalisation de son personnage.

En 2008, Rainbow Six reprenait du service avec Vegas 2. Ici, l’essor constant de la licence Call of Duty donnait des idées aux développeurs n’hésitant finalement pas à faire de Rainbow Six Vegas 2 l’épisode le plus rapide de l’histoire de la licence. Si le multijoueur ne sera qu’une pâle copie de COD, son mode histoire le sauvera amplement ; le succès sera d’ailleurs au rendez-vous puisque ce sont pas moins de deux millions de copies qui auront trouvé preneurs cette année-là.

Absent des radars depuis de trop nombreuses années, Rainbow Six revient sur le devant de la scène en 2015, grâce à son nouvel épisode, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sur Xbox One et PlayStation 4. Ici, le joueur ne connaîtra jamais le mode solo (seul l’entrainement est disponible), puisque le titre fait la part belle aux affrontements en ligne contre d’autres joueurs. Plus tactique que jamais, Rainbow Six intègre le mode siège, où une équipe d’ennemis peut transformer son environnement en forteresse moderne ; charge aux forces spéciales de parvenir à percer ces défenses et à mettre à terre les terroristes présents sur les lieux.

