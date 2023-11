Des Paroles et des Actes avec François Bayrou ce 12 novembre sur France 2 > Après la déconvenue lors de la précédente émission en direct, Des Paroles et des Actes sur France 2 parvient à rebondir et c’est François Bayrou que l’on retrouve en direct ce soir.

En effet, le 22 octobre, Des Paroles et des Actes devait accueillir la leader du Front National, Marine Le Pen. Alors qu’elle devait débattre avec Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, Jean-Christophe Lagarde, président de l’UDI, et ses principaux adversaires pour l’élection régionale de Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Marine Le Pen annulera sa participation, quelques heures seulement avant la prise d’antenne.

Coup dur donc pour France 2 qui programmera des épisodes de la série Rizzoli & Isles à la place de l’émission en direct. Malgré cet incident incroyable qui aura donné lieu à de multiples tensions, la chaîne France 2 rebondie et nous livre un nouveau numéro de Des Paroles et des Actes ce soir.

Au programme de l’émission, l’on retrouve François Bayrou comme invité.

Comme à l’accoutumer dans l’émission de David Pujadas, le déroulement est bien ficelé et François Bayrou devra répondre à de multiples questions.

Sachez qu’il vous est possible de voir Des Paroles et des Actes avec François Bayrou ce jeudi 12 novembre 2015, à partir de 20 heures 55 en direct sur France 2.

Le président du MoDem et maire de la ville de Pau est alors interrogé par les journalistes de France 2 que sont Nathalie Saint-Cricq et François Lenglet, mais également par des acteurs du monde économique et associatif.

Enfin, lors de la seconde partie de Des Paroles et des Actes, François Bayrou devra débattre avec un ou plusieurs opposants politiques.

