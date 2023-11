Match Equipe de France Hand Feminin en Direct TV + Streaming Video

Le championnat du monde féminin 2013 qui se déroule en Serbie cet après-midi avec le match de l’Equipe de France – Congo à Belgrade en direct live Streaming et la retransmission du match France – Congo en direct à la télévision. Samedi 7 décembre 2013 à partir de 16h55, un match qui sera diffusé sur Sport+ en Direct à partir de 16h55.

L’équipe de France féminine de Handball débute le championnat du Monde à Partir de 17h00 aujourd’hui à Belgrade contre le Congo dans le cadre du tour préliminaire du Groupe A. Championne du monde 2003 et vice championne en 1999, 2009 et 2011, la France débute l’aventure mondial aujourd’hui contre . Le Bleues menées par Alain Portes sont de sérieuses prétendante au titre mondial cette année et ils ont en les moyens puisqu’elles avaient réussi à battre de grandes nations du Handball mondial lors des mondiaux du Brésil en 2011 avant d’atteindre la finale et de s’incliner devant la Norvège.

Match Equipe de France – Congo en Direct Streaming

Le match France – Congo est retransmis en direct à la télévision sur Sport+. Dès 16h55, coup d’envoi du match entre France – Congo en direct. A la télévision sur Sport+ ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match France – Congo en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

