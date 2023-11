Zone Interdite sur les tics et phobies ce 8 novembre sur M6 > Wendy Bouchard reprend du service sur M6 ce soir, et nous propose une nouvelle émission sur le côté santé de plusieurs milliers de Français ; ce soir, les tics, toc et phobies sont au centre des attentions.

Pour dix millions de Français, les quelques angoisses du quotidien peuvent rapidement devenir de véritables obsessions. Les phobies et les TOC (troubles obsessionnels compulsifs) sont des symptômes d’une anxiété profonde qui peut transformer la vie en un véritable enfer.

De nos jours, les psychiatres et neurologues disposent de techniques nouvelles capables de soulager ces nombreuses souffrances.

L’on retrouve alors les thérapies comportementales et ; dans certains des cas les plus graves, la stimulation cérébrale profonde. Cette dernière est une opération consistant à placer des électrodes à l’intérieur du cerveau.

Zone Interdite sur les tics et phobies ce 8 novembre sur M6

Rencontre avec Loelia. Cette jeune fille de 18 ans vient de subir cette opération afin de lutter contre le syndrome Gilles de la Tourette. Poursuivre ses études dans ces conditions était compliqué, d’autant que lors d’une crise, elle pouvait se frapper, crier et insulter, quand elle ne sombrait pas dans la dépression.

Vous pouvez voir Zone Interdite sur les tics et phobies ce dimanche 8 novembre 2015, à partir de 20 heures 55 sur M6.

Concernant les phobies, elles touchent aujourd’hui plus de sept millions de Français et nous partons à la rencontre de Marie-Laure. Musophobe, elle a une peur irrationnelle des souris et des rats, puis nous prenons une nouvelle direction, en compagnie de Marc.

Âgé de 67 ans, Marc s’entoure compulsivement d’objets et de nourriture à tel point que son appartement est devenu insalubre. Ce trouble anxieux à un nom, le syndrome de Diogène.

