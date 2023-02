Zone Telechargement Bloqué : Accéder au Site avec ces 2 Solutions (qui marchent vraiment)

Vous voulez accéder à Zone Telechargement Bloqué, mais toutes les adresses vous renvoient une erreur. Voici deux solutions qui fonctionnent pour accéder à Zone-Téléchargement facilement. Explications.

Nous avons tous déjà été confrontés à cette situation : on veut accéder à un site de téléchargement tel que Zone Téléchargement, mais il est bloqué. Les administrateurs de ce genre de sites changent en permanence les noms de domaine (c’est pour cela que vous constatez souvent que Zone Telechargement a changé d’adresse une nouvelle fois). Mais cela ne suffit pas à échapper aux blocages des sites, et cela peut mal tourner pour les responsables des sites (voir notre récit de l’arrestations des administrateur de Zone Telechargement).

D’où la question : est-il possible de contourner ce blocage DNS ? Heureusement, il existe deux solutions pour accéder à ces sites inaccessibles comme Zone-Téléchargement. Les deux ont été testées et approuvées : elles marchent vraiment !

Zone Telechargement Bloqué : 2 solutions pour contourner le blocage

Accéder à Zone Telechargement Bloqué et Utiliser un VPN

La première solution pour accéder à Zone Telechargement et aux sites de téléchargement est de contourner le blocage DNS à l’aide d’un VPN. Un VPN, c’est un « Virtual Private Network ». C’est à dire un outil de sécurité qui crée une connexion privée, sécurisée et cryptée entre vous et le serveur VPN. Grâce à lui, vous accédez à des sites web bloqués en vous connectant à un serveur VPN situé dans un pays où le site web n’est pas bloqué. Le VPN cache l’adresse IP de l’utilisateur. Les données échangées entre vous et le serveur VPN sont cryptées. Résultat : les tiers ne voient pas ce que vous faites en ligne. Voir ici les bons plans VPN du moment.

Accéder à Zone Téléchargement et Changer de DNS

La deuxième solution consiste à changer les DNS sur votre appareil. Le DNS, c’est le « Domain Name System ». Cet outil permet à Internet de fonctionner. Il traduit les noms de domaine (en .fr, .com etc…) en adresses IP (constituées de chiffres et de points). En France, les DNS de nos fournisseurs d’accès Internet (FAI) bloquent l’accès aux sites de téléchargement. C’est pour cela que vous ne pouvez plus accéder à Zone Telechargement et ses confrères. Lorsque vous tapez l’adresse du site dans votre navigateur, votre ordinateur ou votre téléphone ne peuvent pas transformer le nom de domaine en adresse IP. Et vous vous retrouvez complètement bloqué…

Mais il existe cette solution efficace : changer les DNS utilisés par votre appareil. C’est parfait pour contourner le blocage par les DNS des fournisseurs d’accès Internet. Pour y arriver, vous pouvez utiliser des DNS publics tels que ceux de Google, Cloudflare, OpenDNS, etc.

Pour changer les DNS sur votre appareil, vous devez suivre quelques étapes simples. Et une fois que c’est fait, il n’y a plus rien à faire, aucun logiciel à installer ou adresse étrange à taper… Faites la manipulation une fois pour toutes et profiter d’un web plus libre.

Ouvrez les Paramètres de Windows, allez dans la section « Réseau et Internet », dans le « Centre Réseau et Partage », puis dans la zone « Paramètres réseau avancés » ;

Cliquez sur « Modifier les paramètres de la carte » dans la fenêtre qui s’ouvre ;

Faites un clic droit sur votre connexion active puis cliquez sur « Propriétés » ;

Ouvrez le menu « Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) » et remplissez les champs « serveur DNS préféré » (pour le DNS de Cloudflare, entrez 1.1.1.1) et « serveur DNS auxiliaire » (pour utiliser Cloudflare, entrez 1.0.0.1) ;

Cochez la case « Validez les paramètres en quittant » puis cliquez sur « OK » pour terminer l’opération.

Voilà, vos DNS ont été changés et cela signifie la fin du blocage de Zone Telechargement pour vous ! Notez que choisir un VPN est une aussi solution alternative efficace pour contourner le blocage DNS des sites.