Zone Telechargement : Arrestation et Démantèlement, l’Incroyable Histoire

Il était quelques minutes après trois heures du matin lorsque les membres du groupe d’intervention de la police ont fait irruption dans une maison luxueuse d’Escaldes-Engordany en Andorre. Voici incroyable histoire de l’arrestation des responsables du site Zone Telechargement.

Zonne Telechargement : 76 millions d’euros de bénéfices

Selon un communiqué de la police andorrane, l’action rapide et décisive du groupe a permis d’empêcher la destruction des progrès réalisés dans le domaine de l’enquête criminelle de la police judiciaire. Les chiens de la brigade canine ont été déployés pour perquisitionner le domicile, obéissant aux ordres de la vallée, et une ordonnance internationale d’Interpol a été émise contre Tim Wood, considéré comme le responsable technique informatique du site français de téléchargement illégal Zone Telechargement.

Ce site est considéré comme le plus important portail de piratage en France. Selon certaines estimations reprises par la télévision espagnole, Zone Telechargement a généré un bénéfice total de 76 millions d’euros depuis sa création. La somme est faramineuse…

Des ramifications en Andorre, en France, en Allemagne et partout dans le monde

Les serveurs de Zone Telechargement n’étaient pas situés en Andorre, mais en Allemagne. Cependant, la coordination technique de la page était basée en Andorre. Misil et Tunal, résidents de la luxueuse urbanisation d’Escaldes en Andorre, ont en effet été identifiés comme les responsables de la gestion financière du site web de téléchargement et streaming illégal.

Lors de la perquisition effectuée par les groupes d’intervention de la police, de nombreux matériels informatiques ont été saisis. Les membres du groupe ont été accusés d’association illicite contre la propriété intellectuelle. Et de blanchiment d’argent. En cause, les revenus publicitaires du site illégal. Sur place, 250 000 euros ont été saisis dans divers comptes bancaires. Trois véhicules de luxe ont également été confisqués par les autorités.

Zone Telechargement : l’histoire incroayble de l’Arrestation des responsables du site

Plus d’un an de traque policière contre Zone-Telechargement

Au total, l’opération de police internationale a duré un an et demi. Toute l’affaire a commencé par une plainte de la société française des droits d’auteur. La France a demandé la collaboration des autorités andorranes dans le cadre d’une commission rogatoire. Bien sûr, les gendarmes français ont participé à l’opération qui a impliqué plus de 300 membres des forces de l’ordre en Europe et dans le monde.

La fermeture de Zone-Telechargement fait suite à une vaste opération policière menée en France et en Andorre. Le raid a conduit à l’arrestation de plusieurs personnes impliquées dans le fonctionnement du site. Les administrateurs de ces sites risquent des peines de prison et des amendes importantes pour avoir mis à disposition du contenu protégé par le droit d’auteur.

En vidéo, le raid de la police andorrane contre Zone Telechargement