K-NET Lance de Nouveaux Services Internet Ultrarapides à Haut Débit Illimité dans toute l’Afrique Subsaharienne

ACCRA, Ghana, 1er février 2013/African Press Organization (APO)/ — K-NET (http://www.knetgh.com), un grand opérateur africain de télécommunications qui propose des services voix, données et vidéo en Afrique subsaharienne, a le plaisir d’annoncer le lancement d’une nouvelle gamme de forfaits Internet à haut débit, destinée aux entreprises et aux particuliers, avec des niveaux de performance et un rapport qualité-prix inégalés. Ces services sont disponibles absolument partout dans les 16 pays de l’Afrique occidentale et centrale, des zones urbaines les plus peuplées aux zones rurales les plus isolées.

Une gamme complète de forfaits est proposée pour répondre à tous les besoins et budgets, des particuliers et petites entreprises aux adeptes du téléchargement et aux grandes sociétés.

– Les nouveaux forfaits CONNECT de base sont conçus pour offrir des services Internet extrêmement fiables et performants de niveau professionnel, à partir de 30 dollars seulement par mois avec des vitesses de téléchargement de 1 Mbps.

– Les forfaits PREMIUM haut de gamme sont conçus pour répondre aux besoins de connectivité des utilisateurs les plus exigeants, avec des vitesses de téléchargement de 8 Mpbs et des volumes de téléchargement en heures de pointe pouvant atteindre 100 Go par mois.

Des volumes de téléchargement illimités pendant les heures creuses sont inclus dans tous les forfaits. Quel que soit le forfait choisi, K-NET fournit les services Internet les plus fiables du continent africain, avec un taux de disponibilité de 99,7 %. K-NET met à disposition un support local pour les ventes et le service après-vente sur l’ensemble du territoire afin d’assurer le meilleur service d’assistance à la clientèle.

K-NET exploite un vaste programme structuré de partenaires qui permet aux partenaires habilités d’obtenir un niveau élevé de formation et de support technique et commercial, accompagné d’un partage des recettes à 50/50. Les partenaires peuvent générer rapidement des revenus mensuels récurrents et substantiels en augmentant le nombre de leurs abonnés dans leur région. Pour découvrir comment devenir un partenaire habilité, contactez K-NET à l’adresse de messagerie [email protected].

Les nouveaux services haut débit de K-NET sont disponibles partout dans les pays suivants : Nigéria, République Démocratique du Congo, Ghana, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Bénin, Rwanda, Burundi, Sierra Leone, Togo, République centrafricaine, Congo, Libéria, Gabon, Guinée Équatoriale.

À propos de K-NET

Installé à Accra au Ghana, K-NET (http://www.knetgh.com) est un grand opérateur africain de télécommunications qui dessert l’Afrique subsaharienne. K-NET fournit des services de réseau étendu (WAN) aux grandes sociétés nationales et multinationales et des services d’accès Internet à haut débit aux particuliers et aux grandes entreprises comme aux petites. De plus, K-NET est un grand opérateur de services de radiodiffusion et de TV numérique dans cette région, grâce à son téléport et centre de données sophistiqué situé à McCarthy Hill à Accra, qui comprend également des services de contribution et de télédiffusion par satellite (DTH). La plate-forme de K-NET pour la TV numérique fournit un contenu H.264/MPEG4 dans toute l’Afrique subsaharienne à l’aide de la norme de télévision numérique DVB.

