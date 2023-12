Orange et Baidu signent un partenariat exclusif pour codévelopper un navigateur mobile amélioré en Afrique et au Moyen-Orient

PARIS, France, 14 janvier 2013/African Press Organization (APO)/ —

• Pour son premier accord global avec un opérateur, Baidu a choisi de signer un partenariat exclusif avec Orange afin de co-développer un navigateur mobile amélioré destiné aux marchés émergents

• Ce nouveau navigateur, développé en arabe, en anglais, et bientôt en Français, sera préinstallé et disponible en téléchargement en 2013 sur les terminaux Android dans les pays d’Afrique où Orange est opérateur

• La demande pour les smartphones et l’internet mobile est en croissance en Afrique et au Moyen-Orient – en Égypte, Orange a vu la demande de terminaux Android doubler au deuxième semestre 2012.

• Le navigateur Orange-Baidu permettra aux utilisateurs de naviguer plus facilement sur internet, grâce notamment aux capacités de compression de données qu’il offre et à son interface ergonomique donnant un accès immédiat aux services et applications web.

Orange (http://www.orange.com) a signé un partenariat stratégique exclusif avec l’entreprise chinoise Baidu, acteur majeur de l’internet, pour développer un navigateur mobile à destination des utilisateurs de smartphone en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie (AMEA). Ce partenariat constitue le premier accord entre l’entreprise Baidu et un opérateur international, et correspond à l’objectif commun d’Orange et de Baidu de rendre l’internet mobile accessible dans tous les marchés émergents.

L’usage de l’internet mobile en Afrique est en croissance rapide, accompagné par le déploiement des réseaux 3G par Orange et la commercialisation de smartphones de plus en plus abordables. Les utilisateurs basculent ainsi progressivement des terminaux basiques aux smartphones Android peu chers. Orange, dont la base de clients mobiles atteint près de 80 millions de clients en Afrique et au Moyen-Orient, voit la part d’utilisateurs de smartphone augmenter au sein de ce parc, comme en témoigne notamment le doublement de la demande pour les terminaux Android en Égypte au deuxième semestre 2012.

Le nouveau navigateur mobile Orange et Baidu propose une interface à la fois simple et personnalisable pour les utilisateurs en Afrique et au Moyen-Orient, leur permettant d’accéder facilement à des applications web et des services internet propres à Baidu et Orange, ainsi qu’à des services comme Wikipedia, Facebook ou encore Twitter. Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier d’une nouvelle interface fonctionnellement riche permettant un accès en un clic à leurs services préférés locaux et internationaux. Leur navigation sur internet sera également plus rapide et plus fluide comparée aux autres navigateurs, réduisant considérablement la consommation de données selon leur nature (de 30 à 90%).

Orange et Baidu ont développé ce navigateur en arabe et en anglais, et le lancent aujourd’hui pour la première fois en Égypte. Les deux entreprises travaillent désormais au lancement de la version française, destinée aux pays francophones d’Afrique et du Moyen-Orient où Orange est présent.

Marc Rennard, directeur exécutif d’Orange en charge de la zone Afrique, Moyen-Orient et Asie, a déclaré à cette occasion : « L’appétence des consommateurs pour les services liés à l’internet mobile est très forte en Afrique. Le prix et la disponibilité ont pu représenter des barrières pour ce marché jusqu’à maintenant. En nous associant à des entreprises innovantes comme Baidu, nous apportons des solutions sur-mesure qui permettent à nos clients d’accéder à tous les services qu’ils souhaitent sans faire de compromis sur les fonctionnalités ou la facilité d’utilisation. Grâce aux partenariats que nous avons noués avec des acteurs majeurs comme Wikipédia ou Facebook en Afrique et au Moyen-Orient, nous continuons à innover sur le continent et nous honorons notre engagement de rendre l’internet accessible à tous les clients dans les pays où nous sommes présents. »

Hu Yong, directeur général de Baidu’s International Business Unit, a ajouté : « Le succès de Baidu provient de sa capacité à développer des technologies, des produits et des services qui sont adaptés à la Chine, le plus grand marché émergent du monde. Nous mettons désormais cette expérience à disposition d’autres marchés qui connaissent une croissance rapide. En travaillant avec Orange au Moyen-Orient et en Afrique, Baidu espère apporter une contribution importante à la croissance de cette région en rendant l’internet mobile extrêmement facile d’usage. »

A propos d’Orange

France Télécom-Orange (http://www.orange.com) est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 45,3 milliards d’euros en 2011 et 170 000 salariés au 30 septembre 2012, dont 105 000 en France. Présent dans 33 pays, le Groupe servait 227 millions de clients au 30 septembre 2012, dont 169 millions de clients du mobile et 15 millions de clients ADSL et fibre dans le monde. Orange est l’un des principaux opérateurs européens du mobile et de l’accès internet ADSL et l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales, sous la marque Orange Business Services.

Avec son projet d’entreprise « conquêtes 2015 », Orange s’adresse simultanément à ses salariés, à ses clients, à ses actionnaires et plus largement à la société dans laquelle l’entreprise évolue en s’engageant concrètement sur des plans d’actions. Ceux-ci concernent les salariés du Groupe grâce à une nouvelle vision des Ressources Humaines ; les réseaux, avec le déploiement des infrastructures du futur sur lesquelles le Groupe bâtira sa croissance ; les clients, avec l’ambition de leur offrir la meilleure expérience parmi les opérateurs grâce, notamment, à l’amélioration de la qualité de service ; et l’accélération du développement international.

France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur NYSE Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange.

Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, www.orange-innovation.tv ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées appartenant à Orange Brand Services Limited, Orange France ou France Télécom.

A propos de Baidu

Baidu, Inc. est le moteur de recherche en langue chinoise majeur. En tant qu’entreprise technologique, l’objectif de Baidu est de fournir aux utilisateurs le moyen le plus équitable de trouver ce qu’ils recherchent en ligne. Baidu dessert à la fois les utilisateurs d’Internet et les entreprises, en fournissant à ces dernières une plateforme efficace pour entrer en contact avec des clients potentiels. Les American Depositary Shares de Baidu sont négociées sur le NASDAQ Global Select Market sous le mnémonique “BIDU”. Actuellement, dix ADS représentent une action ordinaire de classe A Baidu.

Contacts presse :

Jeff Sharpe, [email protected] +44 (0)7887 620 901

Mylene Blin, [email protected] + 33 (0)1 44 44 93 93

