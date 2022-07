Garcia Bouzkova : Voir le Match en Direct TV et sur Internet

Tennis : voici comment voir le match Caroline Garcia Marie Bouzkova en 8ème de finale de Wimbledon. En direct live streaming sur Internet et avec la retransmission de Wimbledon en direct à la télévision, les fans peuvent voir le match aujourd’hui dimanche à partir de 12h00. Explications.

Ce serait une première pour la joueuse française : face à Marie Bouzkova, Caroline Garcia à l’occasion de rejoindre les quarts de finale du tournoi de Wimbledon pour la première fois de sa carrière. Mais attention à ne pas vendre la peau de l’ourse trop tôt, car la tâche ne sera pas simple face à la joueuse tchèque, classée 66ème mondial WTA et qui a éliminé Danielle Collins (tête de série numéro 7) au premier tour de Wimbledon 2022.

Juste avant le début du match Garcia Bouzkova, activez la solution de diffusion en Direct TV (Les liens sont mis à jour en temps réel, il est important que vous rafraîchissiez cette page dès maintenant pour les récupérer)

Garcia Bouzkova : Wimbledon 2022 en Direct

L’édition 2022 pourrait être un bon cru pour Caroline Garcia. Convaincante depuis le début du tournoi, la joueuse française a une occasion rêvée de rejoindre les quarts de finale de Wimbledon pour la première fois. Caroline Garcia la Française affronte Marie Bouzkova en huitième de finale, ce dimanche 2 juillet 2022, après avoir éliminé Shuai Zhang (7-6, 7-6) dans un match extrêmement serré lors du 3ème tour de Wimbledon 2022.

Voir le Match Garcia Bouzkova en Streaming sur Internet

Les fans peuvent voir Caroline Garcia jouer ce dimanche à la télévision et sur Internet. Annoncé comme étant à la portée de la joueuse française, le match entre Caroline Garcia et Marie Bouzkova est programmé en première rotation sur le court n°2. Celui-ci débutera donc à 12 heures (heure de Paris). Il ne devrait donc pas y avoir de décalage dans le début de la partie : attention à bien être au rendez-vous pour ne pas rater les premiers échanges de Garcia Bouzkova. Les droits de diffusion du Grand Chelem britannique sont détenus par le groupe beIN Sports. La chaîne de retransmission est par conséquent beIN Sports 1. A la télévision ou en direct streaming sur Internet, il est aussi possible de regarder Wimbledon en streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. C’est à vous de jouer maintenant en choisissant la solution de Direct TV à activer pour voir le match Garcia Bouzkova .