Goffin Tiafoe : Voir le Match en Direct TV Video sur Internet

David Goffin Frances Tiafoe en 8ème de finale de Wimbledon 2022 : tout ce qu’il faut savoir pour regarder le match en streaming sur Internet et en direct à la télévision aujourd’hui dimanche 3 juillet à partir de 13h15. . Le match Goffin Tiafoe est diffusé sur Bein Sports en Direct.

C’est le début ce dimanche des 1/8èmes de finale du Tournoi de Wimbledon 2022. Dès maintenant, découvrez sur quelles chaines suivre les rencontres du jour. Dimanche 3 juillet 2022, le tournoi britannique est diffusé en exclusivité et en intégralité sur beIN SPORTS avec une couverture complète de l’événement. Pour la 8ème année consécutive, la chaîne est bel et bien le partenaire privilégié de Wimbledon. Dans le tableau Hommes, Novak Djokovic joue sur le Centre Court pour une place en quarts de finale face à Tim van Rijthoven à partir de 17 heures 30 (heure de Paris). Juste avant cette rencontre, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont au programme du jour à Wimbledon, sur le Centre Court également.

Pour voir le coup d’envoi du match Goffin Tiafoe, activez la Diffusion en Direct TV (Mettez à jour cette page pour obtenir les liens en temps réel)

Goffin Tiafoe : Wimbledon en Direct

Dès 13h15, c’est en direct du Court 2 que les fans de tennis ont rendez-vous pour retrouver le très attendu 8ème de finale entre David Goffin (Belgique) et Frances Tiafoe (Etats-Unis, tête de série 23 de Wimbledon 2022). Avant le début du tournoi, David Goffin était classé au 58ème rang mondial ATP et Francis Tiafoe au 28ème. Le dernier match entre les deux joueurs a été remporté par David Goffin. C’était lors du dernier Roland Garros. Au deuxième tour, le Blege l’avait emporté 3-6 7-6 6-2 6-4 sur la terre battue parisienne. Vous pouvez retrouver les matches en direct ainsi que toutes les infos, palmarès et stats de David Goffin et Francis Tiafoe ici.

Goffin Tiafoe en Direct Streaming

Le match Goffin Tiafoe de Wimbledon 2022 est retransmis en direct à la télévision sur Bein Sports. Dès13h15 et après le huitième de finale Garcia Kouzkova , les fans de tennis peuvent se préparer au coup d’envoi du match sur gazon entre David Goffin et Francis Tiafoe avec un 8ème de finale de Wimbledon 2022 à regarder en direct. A la télévision sur Bein Sports ou en direct streaming sur Internet, il est aussi possible de regarder le match en direct. Avec un smartphone, une tablette tactile ou un ordinateur PC vous pouvez également voir tous les matchs avec Bein Sports Connect. Une autre option est d’utiliser Tennis TV le service de streaming officiel de l’ATP Tour. Vous pouvez voir tous les matchs de Wimbledon en direct et en HD sur Tennis TV également sur PC, tablette, téléphone mais aussi sur Apple TV, Fire TV, Roku, Chromecast, Android TV… Pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match Goffin Tiafoe. Il vous suffit d’activer la diffusion en Direct TV du match. Vous saurez tout ici.

Goffin Tiafoe Streaming