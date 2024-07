L’Espérance Sportive de Tunis sacrée champion de Tunisie pour la 24eme fois ?

Avec des hauts et des bas, l’Espérance Sportive de Tunis disputera aujourd’hui un match décisif contre le Club Sportif de Hammam-Lif (CSHL) lors de la dernière journée du championnat tunisien de football, bien qu’un seul point est nécessaire pour les Sang&Or pour remporter le championnat de football pour la 24eme fois, tout n’est pas encore joué surtout que le CSHL a l’habitude de se mettre devant le champion tunisien pour les deux saisons précédents, notamment lors d’une rencontre qui a opposé les deux équipes un certain 8 avril 2010 qui s’est terminée sur le score de trois partout et des incidents qui avaient fait plusieurs blessés.

La rencontre de l’Espérance de Tunis et le CS Hammam Lif promet un non match footballistique au stade de Radès bien qu’elle sera à huis-clos.

De l’autre coté, l’Étoile Sportive du Sahel se déplacera à Sfax pour rencontrer le Club Sportif Sfaxien (CSS). L’ESS peut encore prétendre à son dixième titre à condition de remporter son match et que l’Espérance de Tunis perde le sien face au CSHL.

Notons que les supporters de l’Étoile du Sahel ont manifesté le jeudi dernier contre la décision de la fédération tunisienne de football d’annoncer qu’il y aura pas de relégation des derniers à la deuxième ligue de football et ont qualifié cette annonce d’une offrande du titre à l’Espérance de Tunis.

Les supporters d’El Hamra ont demandé à la fédération tunisienne de football de programmer deux matchs (aller et retour) qui opposeraient les Sang&Or face à l’Étoile du Sahel pour désigner le champion de la saison 2010/2011.

L’Espérance Sportive de Tunis, sera-t-elle sacrée champion de Tunisie pour la 24eme fois ou ce titre sera-t-il pour l’Etoile Sportive du Sahel?

La formation prévue de l’Espérance Sportive de Tunis sera comme suit: Ben Chrifia – Ben Mansour – Derballi – Hichri – Banana – Traoui – Korbi – M’sekni – Afful – Boua’azi – Dramane.

J’aime ça : J’aime chargement…