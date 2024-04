L’Espérance Sportive de Tunis face à CS Hammam-Lif

Le jeudi 8 avril 2010, l’Espérance Sportive de Tunis est revenue dans le score, elle est vraiment revenue dans le score après avoir été mené par 3 buts à zéro jusqu’à la 56eme minute, minute à laquelle le grand Khaled Ayari a marqué le 1er but pour les Sang & Or.

En effet, l’Espérance de Tunis a manqué l’occasion d’élargir l’écart sur ses poursuivants directs en concédant un match nul (3-3) à face au CS Hammam-Lif pour le compte de la vingt-et-unième journée de Ligue 1, disputé au stade d’El Menzah.

L’équipe de la banlieue sud a joué un de ses meilleurs matchs de cette saison 2009/2010. L’ancien espérantiste, Saber Ben Khlifa a marqué le 1er but pour le CS Hammam-Lif à la dixième minute et lors du dernier quart d’heure de la première période, Hamed Mâatouk a réalisé un doublé en inscrivant le 2eme et le 3eme but pour son club à la 31eme et la 38eme minute pour finir le premier mi-temps sur un score de 3 à 0 zéro et battre l’Espérance Sportive de Tunis à domicile avant de rentrer aux vestiaires.

La deuxième période commence est c’est à la 56eme minute que Ayari marque le 1er but pour la sélection Sang & Or, suivi par un deuxième but de Chammam à la 69eme minute, un but après lequel la partie a été interrompu pour plus de 15 minutes à cause de l’extinction de deux groupes des projecteurs du stade d’El Menzah. La reprise du match après environ 18 minutes a été forte pour l’équipe locale qui a égalisé le score sur un but de Youssef Msakni à la 76eme minute. Une Espérance qui est revenue de loin pour gagner un point après ce match creusant encore plus l’écart sur son premier concurrent, le Club Africain qui a viré la majorité de son staff technique, Pierre Lechantre et son adjoint Nabil Kouki ce jeudi.

Le match de l’Espérance Sportive de Tunis face au club sportif de Hammam-Lif a connu quelques incidents entre les supporters Sang & Or et les forces de l’ordre. Il est vrai qu’on aimerait bien ne plus voir de tels incidents dans nos stades mais vu les réactions des forces de l’ordre face à des supporter ne colères, ça ne peut qu’aggraver encore la situation. Nous n’allons pas publier des vidéos ou images montrant quelques actes, d’un coté des supporters qui sont priés de garder leur calme, de l’autre coté, des forces de l’ordre qui ont essayé de neutraliser la situation, malheureusement, une minorité n’a fait que l’aggraver…

Formation de l’Espérance : Naouara, Ben Amor (Afful 46′), Chammam, Ben Youssef, Derbali (Ben Mansour 65′), Korbi, Toindouba (Darragi 46′), Msakni, Bouazzi, Eneramo(c) et Ayari.

J’aime ça : J’aime chargement…