Programme TV des JO à Voir en Direct Video Streaming sur Internet

Suivez ce mercredi 12 février 2014 la 6ème journée des Jeux Olympiques de Sotchi (JO 2014) en direct live sur les deux chaînes France 2 et France 3. Vous pouvez également regarder les JO d'hiver de Sotchi en streaming sur Internet, et ce, à partir de 7h00.

Pour cette 6ème journée des jeux olympiques de Sotchi, les chaînes France 2 et France 3 assureront la retransmission en direct live des JO pour ce mercredi 12 février 2014. Au programme de cette 6ème journée, plusieurs disciplines seront retransmises en direct dont le Hockey sur glace, le patinage artistique ainsi que le patinage de vitesse ou encore le Surf des neiges.

Au programme de cette 6ème journée des Jeux Olympiques de Sotchi qui sera diffusée en direct live sur France 2 et France 3:

Combiné nordique

Deux épreuves de combiné nordique seront au programme ce mercredi que vous pouvez regarder en direct sur France 2 et France 3 ainsi qu’en live streaming sur Internet. Le Tremplin normal individuel (Saut à ski) dès 10h30 et le Tremplin normal individuel (Ski de fond) à partir de 13h30.

Curling en direct live et streaming

Plusieurs matchs de Curling sont au programme de cette 6ème journée des Jeux Olympiques de Sotchi.Vous pouvez regarder les qualifications (Hommes et Femmes) du curling en direct avec les matchs suivants:

Hockey sur glace

Quatre matchs de Hockey sur glace sont prévus pour cette 6ème journée des Jeux Olympiques de Sotchi et ils seront retransmis en direct live et en streaming.

Femmes – Groupe A: Match Suisse – Finlande

Femmes – Groupe A: Match Canada – États Unis

Hommes – Groupe C: Match République Tchèque – Suède

Hommes – Groupe C: Match Lituanie vs Suisse

Luge double

Deux manches de Luge double auront lieux ce mercredi 12 février 2014 avec une finale de luge qui sera retransmise en direct live sur France 2 et France 3 ainsi qu’en streaming sur Internet. La première manche commencera à 15h15 en direct live tandis que la deuxième manche finale débutera en direct à 16h45.

Patinage artistique

Vous pouvez regarder la finale de patinage artistique (couples – programme libre) en direct ainsi qu’en streaming sur Internet à partir de 16h45. Un couple français (Vanessa JAMES et Morgan CIPRES) sera au rendez-vous ce mercredi 12 février que vous pouvez regarder en direct live sur France 2 et France 3 ainsi qu’en streaming en ligne

Patinage de vitesse

Vous pouvez regarder la finale de patinage artistique (1000m Hommes) en direct live sur France 2 et France 3 ainsi qu’en streaming sur Internet, et ce, à partir de 15h00.

Ski alpin

Épreuve de Ski alpin en direct live et en streaming pour la finale de la descente dames à partir de 8h00 avec la participation de la française Marie MARCHAND-ARVIER.

Surf des neiges

Trois tours de surf des neiges (Femmes) sont prévus pour cette 6ème journée des Jeux Olympiques de Sotchi 2014 ce mercredi 12 février 2014 et qui seront retransmis en direct live sur France 2 et France 3 ainsi qu’en direct en streaming sur Internet.

Les qualifications de la discipline Ski Halfpipe dames débuteront à 11h alors que la Demi-finale du Ski Halfpipe pour dames se déroulera à 16h suivie par la finale du Ski Halfpipe en direct live à 18h30.

Les Jeux Olympiques de Sotchi 2014 en Direct Streaming

Le 6e jour des Jeux Olympiques de Sotchi 2014 est retransmis en direct à la télévision sur Franc 2 et France 3. Dès 07h00, coup d'envoi de la 6ème journée des JO d'hiver en Russie en direct. A la télévision sur France 2 et France 3 ou en direct Streaming sur Internet.

