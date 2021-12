Match de Ligue 1 Footbal en Direct TV Canal+ et Streaming sur Internet

L’affiche de la Ligue 1 ce soir avec le match Paris Saint-Germain – Olympique de Lyon en direct live Streaming et la retransmission du match PSG – Lyon en direct à la télévision. Samedi 30 novembre 2013 à partir de 21h00, un match qui sera diffusé sur beIN Sport 1 et Canal+ en Direct à partir de 21h00.

Le PSG reçoit l’OL ce soir au Parc des Princes dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Leaders du championnat et invincibles jusque là en championnat et Ligue des champions, les parisiens comptent bien rester dans cette dynamique et finir l’année en beauté. Les hommes de Laurent Blanc se sont qualifiés au prochain tour de Ligue des champions en tête de groupe et peuvent se tourner vers la Ligue 1 qu’ils dominent déjà et tenteront de consolider leur leadership ce soir face à un adversaire qui a retrouvé des couleurs. En effet, les Rhodaniens ont eux aussi assuré la qualification au prochain tour en Europa league et font du bon et du moins bon. Les hommes de Rémi Garde qui, il y a quelques années venaient au Parc avec le statu de grand favori, auront du fil à retordre pour contenir le rouleau compresseur parisien disposant de la meilleure attaque du championnat avec 30 buts.

Formation des deux équipes

PSG : Sirigu – Van der Wiel, Marquinhos, Thiago Silva (cap), Maxwell – Verratti, Thiago Motta, Pastore (ou Matuidi) – Lucas, Ibrahimovic, Cavani

Lyon : Vercoutre – B.Koné (ou Malbranque), Bisevac, Umtiti – M.Lopes, Gourcuff, Gonalons (cap), G.Fofana, Bedimo – Lacazette, B.Gomis

Match Paris Saint-Germain – Olympique de Lyon en Direct Streaming

Le match PSG – Lyon est retransmis en direct à la télévision sur beIN Sport 1 et Canal+. Dès 21h00, coup d’envoi du match entre PSG – Lyon en direct. A la télévision sur beIN Sport 1 et Canal+ ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match PSG – Lyon en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

