Les 3 jeunes footballeurs français les plus chers de l’histoire

Les joueurs de football Français sont toujours appréciés à travers le monde ; certains ont même battu des records !

L’histoire aura été témoin de nombreux transferts incroyables ces dernières années, dont un qui marque tout particulièrement les esprits.

Anthony Martial

L’AS Monaco aura offert de grands joueurs de très haut niveau, à commencer par Anthony Martial. En troisième position de ce classement, Anthony Martial fait sensation. Hauteur d’une saison incroyable en championnat de Ligue 1 lorsqu’il avait 19 ans, ce dernier se verra transférer de l’AS Monaco à Manchester United, pour un montant de 80 millions d’euros.

Ousmane Dembélé

Lorsqu’il évoluait dans le club Allemand du Borrusia Dortmund, Ousmane Dembélé était un joueur d’avenir. Incroyable sur le plan technique et athlétique, Ousmane Dembélé connaîtra un transfert de Dortmund vers le FC Barcelone, pour un montant de plus de 100 millions d’euros. 105 millions plus précisément. Malheureusement, et une année plus tard, les choses ne se sont pas passées pour le mieux pour celui dont beaucoup voyait déjà un futur ballon d’or. Son montant du transfert restera néanmoins toujours gravé, en attendant un éventuel sursaut.

Le prodige Kylian Mbappé

Ce classement ne pouvait pas avoir lieu sans le jeune footballeur Français le plus cher de toute l’histoire, Killian Mbappé. Du haut de ses 18 ans, il effectuait une saison parfaite avec l’AS Monaco. C’est d’ailleurs lors de cette remarquable saison que l’AS Monaco décrochera le titre de Champion de France. Dès lors, Killian Mbappé ne tardera pas à signer avec le PSG, son club de cœur. La somme totale déboursée par le PSG sera faramineuse, 180 millions d’euros. Un an après ce transfert au PSG, Killian Mbappé portera le mythique numéro 10 Français, et deviendra Champion du monde.

Partager : Twitter

Facebook